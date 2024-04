Ezer fölé nőtt a szerdai tajvani földrengés sérülteinek száma

Tajvan keleti partját szerdán 7,4-es erősségű földrengés rázta meg, mintegy 15,5 kilométeres mélységben, melyet több mint 300 utórengés követett. A Reuters szerint a sérültek száma már meghaladja az ezer főt, ugyanakkor a halálos áldozatok száma nem emelkedett, összesen kilencen vesztették életüket. Sokakat sikerült kimenekíteni a romok alól, körülbelül ötven embert keresnek még a hatóságok.

Hualien városa volt a legközelebb a földrengés epicentrumához, itt több épület összedőlt. A fővárosban, Tajpejben is érezhető volt a földmozgás, de a károk és fennakadások ott minimálisak voltak. 25 éve nem volt ekkora földrengés Tajvanon, ami még a hegyvidékben is érezhető volt, ott a rengés földcsuszamlásokat okozott. A Hualienbe vezető vasútvonalat csütörtökön a tervezettnél korábban megnyitották, bár egy vidéki állomás Hualientől északra továbbra is zárva maradt a károk miatt. A földrengés előtt szökőár miatt adtak ki riasztást Tajvanon, Japánban és a Fülöp-szigeteken, ezeket a földrengés után azonban visszavonták.