Nem akar több transznemű karaktert játszani Hunter Schafer

„Rengeteg transz szerepet ajánlottak már fel nekem, és én egyszerűen nem akarom elvállalni. Nem akarok beszélni róla” – mondta a GQ-nak Hunter Schafer, az Eufória című sorozat sztárja. Szerinte többet tudna elérni karrierjében, ha nem a transzneműsége lenne a középpontban.

photo_camera Fotó: SEBASTIAN GOLLNOW/dpa Picture-Alliance via AFP

„Nem akarom, hogy ez az egész egy nagyszerű dolog legyen. Keményen dolgoztam, hogy eljussak oda, ahol most vagyok, és most már csak lány akarok lenni, és végre továbblépni” – mondta, hozzátéve, hogy megalázó neki, hogy csak transz színésznőként ismerik.

„Biztosan tudom, hogy jelenleg én vagyok az egyik leghíresebb transznemű a médiában, és felelősséget érzek, és talán egy kicsit bűntudatot is, amiért nem állok ki jobban. De végső soron tényleg úgy gondolom, hogy ha nem ez áll a középpontban, akkor tovább tudok jutni, és hasznosabb lesz a közösségnek, ha játszom.”

Hollywoodban régóta vita tárgya a reprezentáció, a transznemű közösségben sokan amellett érvelnek, hogy a transz karaktereket olyan színészeknek kellene játszaniuk, akik a való életben is transzok. Néhány színész bocsánatot is kért, amiért korábban transz szerepeket vállalt. Mások azzal érveltek, hogy a színészet koncepciója pont arról szól, hogy valaki mássá váljunk, és túlságosan korlátozó lenne, ha a színészek kizárólag olyan szerepeket játszhatnának, amiknek hasonlók a jellemzői. (via BBC)