Serényen ültetik a fákat a hatvanpusztai Orbán-rezidencia köré

A héten másodszor járt az Alcsút melletti Hatvanpusztán Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő, ahol Orbán birtoka épül. Kedden a Gulyáságyú Médiával egy repülő fedélzetén nézte meg, hogy áll a hosszúra nyúlt építkezés. Így:

Kiderült, hogy egy új, nagyobb pálmaházat kapott a „majorság”. A lap egyébként úgy vette észre, a birtokon nagy a nyüzsgés, emellett felfedeztek egy új építkezést is. „Egyfajta hangár (talán termény vagy gép tárolására) épül a birtok jobb hátsó traktusában, legalábbis a betonalap erre utal” - írták. Tavaly nyáron úgy tűnt, hogy a lényegi részek már elkészültek, azt pedig már korábban bemutattuk, hogyan épült a birtok:

Most egy tévéstábbal ment vissza Hadházy és ezúttal a földről tekintették meg a helyet. „Közben azt is láttuk, hogy gőzerővel ültetnek a kastély köré rengeteg új fát. Ennek oka az lehet, hogy a mostaninál jobban takarja el a luxus „majorságot” a kíváncsi szemek elől, bár igazán értelme csak akkor lesz, ha a kastély főbejáratához vezető, most még közutat eladják a Főnöknek és ő lezárja azt” – írja posztjában a politikus.

Az építkezés lényegi része tavaly készülhetett el. Egy ott dolgozó akkor azt mondta, a következő létesítményeket húzták fel:

„Az első kisebb épület egy luxus kúria, amiben már akkor bent állt pl. egy antik állóóra és egy egészen csicsás cserépkályha.

A második épület ugye a kazettás mennyezetű, hatalmas kandallóval fűtött könyvtár.

Az egyik L alakú épületben rengeteg lakosztály található, szállodai elrendezésben, ez az épület föld alatti folyósóval összeköttetésben áll a kisebb kúriával és a mélygarázsokkal.

A másik L alakú épületben hatalmas konyha és több nagy közösségi tér, étterem található, alatta pedig hatalmas élelmiszer raktár, három hűtőszobával.

A kisebb épületek a portaszolgálatot és a gépészetet rejtik.”

A hatvanpusztai majorság körül minden föld az Orbán és Mészáros családoké (amit tovább is bővíthetnek), és bár papíron maga a hatvanpusztai birtok Orbán Viktor édesapjáé, Orbán Győzőé, egyes források szerint a miniszterelnök időnként nemcsak kikapcsolódási céllal látogat el az impozáns kúriára, hanem munkamegbeszéléseket is tart ott.