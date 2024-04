A Fidesz új kommunikációs igazgatója úgy érzi, támadás alatt vannak, motivációs tréninget tartott a megilletődött párttagoknak

Menczer Tamás csak a hét közepén vette át a Fidesz kommunikációs igazgatói feladatait a legendás Hollik Istvántól, de szombatra már bebizonyította, hogy képes tartani a nagy előd által megadott tempót, amikor a Kossuth téri tüntetést látva megállapította: Magyar Péter a dollárbaloldal új politikusa, és háborúba vinné Magyarországot. Aztán egy debreceni fideszes fórumon átment motivációs trénerbe, amikor a Papp László polgármester és Pósán László mellett úgy beszélt, mintha egy elbizonytalanodott csapatba kellene lelket öntenie a féidőben.

„Támadás alatt vagyunk, ugye? Tehát a kegyelmi ügy is ez volt, és most ez a cirkusz is az. A kegyelmi ügynél elmondták mindenkire, aki valaha a Fideszre szavazott, hogy pedofil. Most ez a derék ember mindennap elmond mindent rólunk, tehát támadás alatt vagyunk. Ilyenkor az embernek van egy olyan reflexe, hogy ha támadás alatt van, [...] akkor van, hogy egy kicsit így összébb húzza magát, egy kicsit behúzza a fejét, meg hogy majd csak túl leszünk rajta, meg majdcsak elmúlik.”

Menczer most azt javasolta a megilletődött fideszeseknek, hogy ne ezt a testtartást vegyék fel. Szerinte ugyanis a Fidesz-KDNP „Európa legsikeresebb pártja és valószínűleg az egész világ legsikeresebb pártja. Egymás után négy választást nyertünk kétharmaddal, ami páratlan Európában és világszinten is”. Szerinte most oylanok akarják kioktatni őket, akik egy-két százalékon állnak, vagy amik még soha nem voltak választáson, illetve olyanok, amiket minden alkalommal tönkrevertek. Szerinte a számok és az elért eredmények őket igazolják.

„Ezért nem hagyjuk, hogy mindenfajta ilyen izgalmas ember veszélybe sodorja azt, amit közösen elértünk.”