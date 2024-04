Prémium még döntetlenért is, elmaradó fizetések, eltűnt milliárdok – a tulajdonos ellen tüntettek a Honvéd szurkolói

Nemcsak a Szeged elleni meccsről szólt a vasárnap délután a Honvéd-drukkerek számára, hiszen két órával a mérkőzés kezdete előtt már gyülekezni kezdtek a Bozsik Stadion melletti Lipták Grund előtt – tüntetésre készültek. Megelégelték ugyanis az egyik tulajdonos, Bozó Zoltán magatartását, azt ahogyan a klub ügyeit intézi, és amilyen helyzetbe került a Honvéd az elmúlt öt évben.

A szurkolók elmaradó fizetésekről, ki nem fizetett számlákról, milliárdos tartozásról tudnak. Arról is beszéltek, hogy a rendelkezésre álló pénzt közben elherdálták. Ahogy az egyik résztvevő elmondta: van játékos, akivel olyan szerződést kötöttek, hogy még a döntetlen esetén is prémiumot kap. A Honvéd helyzetével hosszabban foglalkozó cikkünk itt olvasható.

A tiltakozáson mintegy 500-800 szurkoló vett részt. Az egyik szervező azt mondta, a legfőbb cél ezzel az volt, hogy legitimálják a szurkolók elmúlt időszakban megfogalmazódott véleményét. Hozzátette: az időzítés a tulajdonosok szempontjából a jelek szerint a legrosszabbkor jött. Többek véleménye szerint sem független a tüntetés két héttel ezelőtti bejelentése és az, hogy az elmúlt napokban felerősödtek a klub eladásáról szóló hangok. Kedden még csak a tárgyalásokról nyilatkozott a tulajdonos, szerdán már a lehetséges vevők kiléte is kiszivárgott. Persze, amíg nincs bejelentve, addig még semmi sem biztos, mondta a szervező.

Az eladási szándék ugyanakkor a szurkolók véleménye szerint összefüggésben lehet Bozó polgármester-jelöltségével is (Bozó Zoltán korábban már volt a kormánypártok polgármester-jelöltje a Csongrád megyei Szentesen). A szurkolók viszont hangsúlyozták, hogy számukra ez az egész történet csak a Kispestről szól.

A lehetséges vevőkről egyelőre csak sajtóinformációk vannak: van egy külföldi érdeklődő és a magyar, utóbbival már hónapok óta folynak az egyeztetések.

A szurkolók is úgy tudják az egykori Diósgyőr-tulaj, Leisztinger Tamásról és a hátterében Mészáros Lőrincről lehet szó. Az egyébként családias hangulatban lezajlott tüntetésre külön drapikkal és a megszokott zászlókkal készültek a szervezők. Az elhangzott beszédeket rendre a „Csak a Kispest!” és a „Bozó, takarodj!", illetve „Mendelényi, takarodj!” rigmusok szakították meg. A jelenlegi tulajdonosokat a szurkolók, nemcsak a Kispest, de a magyar futball környékén sem szeretnék soha többet látni.

A rendezvényen a szolidaritás jegyében debreceni, szombathelyi szurkolók is jelen voltak, sőt, a vasárnapi mérkőzés másik résztvevője, a Szeged drukkerei is részt vettek.

A szurkolók követelései az alábbiak:

Felelős és tényleges tulajdonost a klub élére, aki a gazdasági társaság irányítása és ellenőrzése mellett mindent megtesz azért, hogy a Honvéd múltjához méltó szerepet töltsön be a magyarországi labdarúgásban.

A mindenkori klubvezetés biztosítsa a lehetőséget a szurkolói képviselettel történő időközönkénti egyeztetésre, az aktuális kérdések tisztázására, javaslatok, észrevételek megvitatására.

Átlátható, kiszámítható működést, a klub jövőjét döntő mértékben befolyásoló tényezők megosztása a szurkolókkal, amennyiben ez egyéb jogszabályt nem sért.

A klubot történelmi mélypontra juttató személyek vállalják a felelősséget és azonnal távozzanak Kispestről.

A szurkolók sérelme a csapat gyászos eredményei mellett – a csapat a 18 csapatos másodosztály 12. helyén áll, mindössze 5 ponttal a kieső helyek előtt, az utolsó két meccsét elveszítette, a tüntetés utánin 1-0-ra nyertek a szegediek – az is, hogy a klub átvétele óta nem találkoztak a tulajdonossal, ha kezdeményeztek is találkozót vele, ő elhárította ezeket. Egyszer nem állt sem a nyilvánosság, sem a szurkolók elé. Bozó Zoltán csak a tüntetés részleteiről szóló egyeztetésen jelent meg, ahol a szurkolók közölték vele: a tárgyalások ellenére is megtartják a tüntetést, de örömmel látnák őt a pódiumon, ahol bejelenti az eladást és az új tulajdonost. Ez azonban nem történt meg.