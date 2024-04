Egy 1949-ben fektetett cső tört el a XVI. kerületben hétfő reggel

Az 1949-ben fektetett, 600 mm átmérőjű öntöttvas vezeték törése miatt kellett hétfőn reggel teljes szélességben lezárni a XVI. kerületi Veres Péter utcát a Sárgarózsa utca és a Thököly utca között, olvasható a Fővárosi Vízművel MTI-hez eljuttatott közleményében.

A nagyátmérőjű vezeték egyébként vízhiányt nem okozó sérülése mellett eltört egy kisebb, 150 mm-es lakossági ellátó vezeték is. Ez utóbbi javításáig a Veres Péter utca 1. és 29. között vízhiánnyal kell az ott élőknek számolniuk. A Fővárosi Vízművek közleménye szerint munkatársaik mindent megtesznek a szolgáltatás mielőbbi helyreállítása érdekében, de az csak a két vezeték együttes kezelése mellett lehetséges. Addig is átmenetileg a Farkashida utca 7-9. előtt található szükségkúttá alakított tűzcsapból lehet ideiglenesen vízhez jutni.

A közlemény szerint mivel a nagyátmérőjű vezetékből kiáramló jelentős mennyiségű víz alámosta az útburkolatot, előreláthatóan mintegy 200 négyzetméternyi úttest és járda javítása lesz szükséges. A Veres Péter utca érintett szakaszán az autóforgalom és a közösségi közlekedés, így a HÉV és a 44-es, a 45-ös, a 176E, a 276E és a 277-es autóbusz közlekedése is ellehetetlenült. A H8-as és a H9-es HÉV az Örs vezér tere és Mátyásföld, repülőtér között nem közlekedik, pótlóbusz jár az Örs vezér tere és Cinkota között, mely Nagyicce állomást nem érinti. A buszok terelő útvonalon közlekednek, több megállót nem érintenek.



Jelenleg a kiáramlott víz szivattyúzása, a hiba feltárása és a munkagödör kialakítása folyik, ezt követően kerülhet sor a sérült vezetékek cseréjére, majd az útburkolat javítására. Ez várhatóan több napot is igénybe vesz, a munka akár a hétvégéig is elhúzódhat. A hibajavítást nehezítheti és lassíthatja, hogy több közművezeték is húzódok az út alatt, ami más közszolgáltatókkal való egyeztetést és együttműködést is szükségessé tehet.