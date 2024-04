Aki azt hitte, ráér még szandált venni a gyereknek, annak van egy rossz hírünk: ma 30 fok lesz

Pipacsok az út szélén, orgona ága anyák napja helyett húsvét másnapjára: az időjárás erős jelzéseket ad, hogy a klímaváltozás nem tréfadolog. Magyarországon napok óta olyan meleg van, mint május vége, június eleje lenne. Vasárnap például 10 fokkal volt melegebb az ilyenkor szokásosnál.

És az időjárási helyzet fokozódik!

A meteorológiai állami cég szerint ma már helyenként akár 30 fok is lehet az országban, és a nyáriasnál vagy annál is melegebb meleg a következő napokban is kitart. Bár csütörtök csak maximum 25 fok lesz – tudom, anya, sapka-sál –, vasárnap már megint 30, míg jövő hétfőn akár 31 fok is lehet. Sőt, hétfőn már az éjszakai hőmérséklet sem megy majd 17 fok alá az ország egyes részein a HungaroMet előrejelzése szerint.

Szóval aki arra készült, hogy a nyári ruhatárat ráér a jövő hónapban frissíteni, annak van egy rossz hírünk.