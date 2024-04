Szakadatlanul bombázzák az oroszok Ukrajna második legnagyobb városát, Zelenszkij igazságos választ ígér

„Egyre keményebb a helyzet, folyamatos az orosz terror, naponta támadják a várost most már légibombákkal is” – értékelte a harkivi fejleményeket Volodimir Zelenszkij. Az ukrán államfő vasárnap este azt mondta, keresik a lehetőségét, hogy az ország második legnagyobb városának egét jobban meg tudják védeni, ez éppúgy feladata a katonai vezetésnek, mint a diplomatáknak, „mindenkinek, akik részt vesznek a nemzetközi kapcsolatok fenntartásában, akiknek nap mint nap párbeszédet kell folytatniuk partnereinkkel”. Zelenszkij szerint nagymértékben meg kell erősíteni a légvédelmet Harkivban, ami a most rendelkezésre álló eszközökkel igen nehéz.

Az ukrán elnök hivatalos Telegram-csatornáján egymást követik a Harkivval kapcsolatos bejegyzések. Előbb arról írt, hogy a város sorsa ügyében egyeztetett Vaszil Maljukkal, a szakszolgálatok vezetőjével és Kirilo Budanovval, a katonai hírszerzés első emberével, valamint Ihor Klimenko belügyminiszterrel. „Dolgozunk azon, hogy megbízható védelmet nyújtsunk – közölte. – Lesz válaszunk is, mégpedig nagyon is konkrét és igazságos” – tette hozzá. Majd arról is beszámolt, hogy összehívta a „haditanácsot”, a sztavkát, ahol szintén a légvédelem megerősítése volt napirenden. A legfrissebb posztja arról szólt, hogy az elnöki iroda és az illetékes miniszterek – köztük a pénzügy- és az energetikai – arról tárgyaltak, az ország egyéb régiói milyen módon nyújthatnak segítséget Harkivnak annak érdekében, hogy „az orosz terroristák ne érhessék el azt, amit akarnak”.

Rakéták, bombák, drónok