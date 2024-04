Arizonában mostantól egy 1864-es törvény szabályozza az abortuszt

Az arizonai legfelsőbb bíróság úgy döntött, hogy az állam érvényesíthet egy 160 éves, majdnem teljes abortusztilalmat előíró jogszabályt. Az 1864-es törvény, amely megelőzte Arizona államivá válását, az abortuszt kettőtől öt évig terjedő börtönbüntetéssel sújtja, kivéve, ha az anya élete veszélyben van, írja a BBC.

Az ítélet bezárhatja az összes abortuszklinikát az államban, és hatással lehet mind a nők egészségügyi ellátására, mind a közelgő választásokra. Az elnökválasztás szempontjából billegő államnak számító Arizona választói egy novemberi népszavazáson visszacsinálhatják a döntést.

photo_camera Az abortuszjogokért tiltakozók tüntetése az arizonai legfelsőbb bíróságnál Fotó: SANDY HUFFAKER/AFP

A döntés hónapok óta tartó jogi huzavona után született arról, hogy az önálló állammá válás előtti törvényt végre lehet-e hajtani. Sokan azzal érveltek, hogy a törvényt gyakorlatilag érvénytelenítették az évtizedes állami jogszabályok, köztük egy 2022-es törvény, amely a terhesség 15. hetéig engedélyezi az abortuszt.

Arizona legfelsőbb bírósága 2023 augusztusában döntött úgy, hogy felülvizsgálja a kérdést egy jobboldali ügyvédi iroda, az Alliance Defending Freedom kezdeményezése nyomán. A vizsgálat végén 4:2-es szavazati aránnyal arra jutottak, hogy az 1864-es törvény alkalmazható.

A történet azonban még nem ért véget. Az arizonai legfelsőbb bíróság 14 napra elhalasztotta a törvény végrehajtását, és a bírák visszaküldték az ügyet egy alacsonyabb szintű bíróságnak. A BBC híre szerint ráadásul a demokrata Katie Hobbs kormányzó tavaly rendeletet adott ki, amely az abortusztörvény végrehajtásának ügyét a szintén demokrata Kris Mayes állami főügyészre bízta, aki megígérte, hogy az arizonaiakat nem fogják büntetni azért, mert abortuszhoz jutnak vagy abortuszt végeznek.

Mayes kedden azt mondta: „Az a mai döntés, hogy újra hatályba léptetünk egy olyan törvényt, amely akkor született, amikor Arizona még nem is volt állam, tombolt a polgárháború, és a nők még csak nem is szavazhattak, úgy vonul be a történelembe, mint államunk szégyenfoltja.” A döntést nemcsak a demokraták, hanem több republikánus politikus is bírálta.