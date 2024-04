Magyar Péter két összecsapása: a Momentummal és az LMP-vel az oroszok, a Mi Hazánkkal az amerikaiak ügyében került szembe

Többfrontos kommentharcot vívott Magyar Péter a hétvégén, ezúttal nem fideszes politikusokkal. Az egyik oldalon az orosz-, a másik oldalon az amerikai befolyás volt a téma.



Első ütközet: Orosz propaganda és családi ebéd

Oroszügyben a pénteki klubrádiós interjú volt a kiindulási pont. (Magyar Péter Bolgár György műsorának volt vendége, ahol egyébként azzal kezdte: azért vállalta a szereplést, mert a Klubrádió bocsánatot kért a Varga Juditot és Novák Katalint gyalázó véleménycikk miatt.)

Itt szóba került a háború, amiről Magyar Péter, amellett, hogy egyértelműen az oroszokat tartja agresszornak, többek között azt mondta: „Pontosan tudjuk, hogy hogy működik az amerikai fegyverbiznisz. Ha éppen iraki háború nincs, vagy afganisztáni háború nincs, akkor most van ukrán háború.”, illetve hogy „Amerika befolyási övezetet épít (…), és ehhez felhasználják ők is és az oroszok is az ukrán emberek vérét.”

Az LMP-s Ungár Péter erre így válaszolt: „véleményem szerint Ukrajna kérdését nem látja helyesen Magyar Péter és amiket mond abban nagyon sok olyan állítás van, amelyek az orosz propagandát erősítik”.

Ezt több ponttal támasztotta alá, többek között azzal, hogy „kétségtelenül volt és van Ukrajnában amerikai szolgálati tevékenység, de az ukrán nép nem valami ármány miatt választotta 2013-14-ben a nyugati orientációt, hanem azért, mert szabadságban és jólétben akartak élni.”

A poszt alatt kommentekben megérkezett Magyar Péter:

„Kedves Péter, egyeztetsz esetleg édesanyáddal a vasárnapi ebédnél? Szerintük háborúpárti vagyok, szerinted orosz propagandát tolok. Nem gondolod, hogy ez egy újabb bizonyíték arra, hogy egy brancs (család) vagytok?”

Magyar Péter arról is beszélt az interjúban, hogy az ukrán földek jelentős része már különböző nyugat-európai konszerneknél és oligarcháknál van, és egyébként amerikai befolyás alatt. A momentumos Tompos Márton videóval válaszolt, ami szerint ez álhír, mert Ukrajna termőföldjeinek mindössze 10,4 százaléka van külföldi kézben. (Ehhez a Lakmusz cikkére hivatkozott.) Újabb posztjában pedig azt írta:

„Akár naivitásból mondta, akár tényleg így gondolja - szavai egybecsengenek a rogáni narratívával és a szélsőjobbos konteókkal. Ezzel pedig önkéntelenül is Putyinnak, Putyin háborús értelmezésének kedvez, és a nyugati támogatás ellen foglal állást.

Fontos lenne, hogy jobban megismerje a kárpátaljai magyarok és az ukránok szenvedését, valamint a honvédő harcuk tétjét. Ezért szeretném elhívni az április 18-i „Katonaszobrok” c. kiállításra.”

Második ütközet: A háttérben Amerika és a Dúró Dórával kapcsolatot tartó Kocsis Máté

A Mi Hazánk vezetője, Toroczkai László eközben „Megmutatjuk, hogy kik állnak valójában Magyar Péter mögött!” címmel közölt videót. Ebben a pártelnök arra jut, hogy az amerikai deep state, nemzetközi körök és az oltáslobbi állhatnak Magyar mögött.

Magyar Péter így reagált:

„Tisztázzuk, soha nem találkoztam semmilyen amerikai tisztviselővel, vagy az USA-hoz köthető semmilyen üzletemberrel. Semmilyen támogatást nem fogadtam/fogadtunk és nem is fogunk elfogadni az Egyesült Államokhoz köthető forrásokból.”

Toroczkainak pedig azt üzeni:

„Toroczkai elnök úr helyében hazug konteók helyett inkább arról tájékoztatnám a Mi Hazánk szimpatizánsait, hogy még mindig heti szinten egyeztetnek-e a Fidesszel, még mindig Dúró Dóra tartja-e a kapcsolatot Kocsis Mátéval és előfordulhat-e, hogy egyes képviselőik rajta vannak a Fidesz fizetési listáján. És akkor az orosz befolyásról ne is beszéljünk…”



Az ellenzéknek láthatóan nincs könnyű dolga azzal, hogy megtalálja, hogyan viszonyuljon ahhoz a Magyar Péterhez, aki őket és leváltaná - erről a héten közöltünk összeállítást a 444-en.

