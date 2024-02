Arató András: Találhattam volna szerencsésebb hasonlatot

photo_camera Arató András, a Klubrádió elnöke a rádióadó logójával Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

„Találhattam volna szerencsésebb hasonlatot” – mondta a 444-nek Arató András, a Klubrádió elnök-vezérigazgatója a klubradio.hu-n két napja közölt publicisztikájáról, aminek a témája Novák Katalin és Varga Judit lemondása volt.



(A cikket kedden délelőtt eltüntették a weboldalról, de az archivált változata itt elolvasható teljes egészében.)

A széles körű felháborodást keltő írásnak először az volt a címe, hogy „Kurvák cseréje”, amit Arató elmondása szerint „pár perc” után a „Bútorok cseréje” címre változtattak. Az első cím „kis figyelmetlenség” következtében került ki egyáltalán, mivel a szerző állítása szerint már korábban kitalálta a második verziót.

Amikor megkérdeztem tőle, hogy a címtől függetlenül jó ötletnek gondolja-e, hogy eleve szó szerint tárgyiasítva, bútordarabokként írt két női politikusról, Arató azt kezdte fejtegetni, hogy a pótcselekvés érzékeltetésére létező, elfogadott mondás a „lecserélni a bútort”. Márpedig a „két nő” szerinte a „bútor kategóriában” vett részt a magyar közéletben.

Arató a kedden délelőtt a Klubrádió oldaláról eltüntetett cikkben még csak nem is egyszerű, hanem nyilvánosházban használt bútorokként, illetve konkrétan prostituáltakként is említette Novákot és Vargát, például itt:

„Fordulhattunk volna klasszikusokhoz is a megoldást keresendő: ha nem megy jól a kupleráj, nem a bútort kell lecserélni, hanem a kurvákat.” Novák Katalint a cikk először „Fülbevalós Hölgy” néven említi, aki szombaton idő előtt hazautazott, pedig „lett volna még mit megbeszélni a mini Dubairól és más háztartási dolgokról”, aztán „kiskosztümöt váltott”, és azt mondta hogy „nem tűrhetjük a pedofilok garázdálkodását hamvas testünkön”. Arató Novákot később a „Csokos Asszony” néven emlegetett Varga Judit „kolleginájának” nevezte, a két politikust pedig egyszer „két asszonyságnak”, majd „államasszonynak”, aztán „úrhölgynek”, „honleánynak”, végül „a két jeles hölgynek”.

Arató a 444-nek azt magyarázta, hogy bár most már belátja, hogy „nem volt szerencsés” a megfogalmazás, tartalmilag most is egyetért azzal, amit leírt. „Aki nem a propagandamédiában dolgozik, az tudja, hogy a két nő leváltásával semmi sem változik a rendszerben” – fejtegette a Klubrádió tulajdonosa. Aki sajnálja, hogy az írásával adott a kormánynak egy gumicsontot.

A kormánymédia ugyanis teljes svunggal ugrott rá a hölgyezős publicisztikára, hétfőn például volt olyan pillanat, amikor az Origo címlapjának tetején 12 külön írás foglalkozott Arató nődegradáló véleménycikkével:

photo_camera Az Origo főoldala hétfő este Forrás: Origo

Ha mai fejjel ülne neki újra a cikkének, Arató elgondolkodna azon, hogy más analógiára építse az írását. A szerző azt magyarázta, hogy a publicisztikájában többször is megemlített nyilvánosház alatt „az ország vezetését” értette, ám ő úgy értelmezi ezt, hogy „a két hölgy nem érdemi szereplő ebben”.

Arató a kérdésemre elismerte, a Klubrádió saját táborából is érte kritika a cikkét.

A tulajdonos amúgy rendszeres szerzője a Klubrádió weboldalának, a kegyelmi botrányról sem ez volt az első cikke. Az ezt megelőző publicisztikájában Novák Katalint „A Fülbevalós Hölgy, minden ablakok pucolója” néven említette. Ennek az előző írásnak az elejét vagy tízszer olvastam már el, de ha megveszek, akkor se értem ezt a mondatát:

„És amíg él, addig a borzalmas remény élteti azeri balta hasította szuverén szívünket.” Ez a mondat a cikk elején olvasható, a következő, nem Novákról, hanem Orbán Viktorról szóló indítás után, vastagított kiemelés tőlem:

„Előre megmondjuk, csak egy rémálom tette tönkre az éjszakánkat, fel is ébredtünk belőle még időben.

Zokogunk, a Vezérlő Táboroknak annyi – itt állunk magunkra hagyva. Nem öltözünk tetőtől talpig gyászba, elég egy setét alsógatya, ugyanis nem a földi életet hagyja maga mögött, csupán a politikait. És amíg él, addig a borzalmas remény élteti azeri balta hasította szuverén szívünket.

De hát nem lehet másként.”

Arató kedden délelőtt 11 tájban a 444-nek azzal magyarázta a cikke – a minőségi online sajtóban szokatlan – nyom nélküli eltüntetését, hogy a témára egy rövidesen élesítendő, friss írásban fog reflektálni. Ez végül a mi cikkünk publikálása előtt jelent meg. Az írásban Arató bocsánatot kért, de az írást, ami miatt ezt tette, nem rakta oda mellé.

Arató tételmondata: