Csíki sört nyalogatnak lányok az egyik szexcsatornán egy reklámban, a Csíki Sör Manufaktúra tagadja, hogy övék a reklám

„Melyek azok a felületek, amelyeken ezt a reklámot elhelyezték? – Mi volt az elgondolás a reklám legyártása mögött?

Milyen értéket szerettek volna közvetíteni, felmutatni a reklámfilmmel?

Vehetjük-e úgy, hogy a Tiltott Csíki Sör állást foglal a leszbikus székelyföldi nők mellett?

A Csíki Sör támogatja-e az LMBTQ közösséget? – Mit gondolnak a pornográf tartalom és a Csíki Sör kapcsolatáról?

Illetve, hogyan vélekednek a nők testének szexuális tárgyként való megjelenítéséről?

Hogy talál ez a fajta reklám a kiépített brandjükhöz?”

A fenti kérdéseket küldte el a Transtelex a Csíki Sör Manufaktúrának, miután egy olvasójuk jelezte, hogy a Digi kínálatában elérhető Super One szexcsatornán fut egy sörös reklámfilm, amiben két nő smárol egy sörösüveg felett, majd sörhab bugyog a szájuk között, és amikor a kamerába néznek, megjelenik a képernyőn a Csíki Sör logója. Aki szeretné látni mindezt, az ezen a linken megtekintheti a videót.

photo_camera Fotó: Transtelex

A Transtelex megkeresésére a Csíki Sör Manufaktúra a következőt válaszolta: „A Csíki Sör nem készített és nem készíttetett felnőtt csatornákra semmilyen reklámfilmet, valamint értelemszerűen nem is helyezett el ilyen jellegű hirdetéseket semmilyen platformon.”

Miután a lap megmutatta nekik a Csíki Sör logójával ellátott videót is, a sörgyártó megismételte válaszát, továbbra is tagadták, hogy közük lenne a reklámhoz, ezért a Transtelex megkérdezte, hogy ebben az esetben mi a véleményük a branddel való visszaélésről.

A Csíki Sör válaszában erre azt írta, hogy szerintük a videót a Transtelex készítette, hogy „legyen egy jó sztorija”, és azt kérték, hogy ha cikket jelentetnek meg a „fantazmagóriáról”, változtatás nélkül közöljék álláspontjukat, miszerint:

„Igen, úgy tűnik visszaéltek a nevünkkel és a logónkkal. Amennyiben a székely mondást vesszük alapul, miszerint az a tyúk kotkodácsol, amelyik tojt, akkor a visszaélő személy akár Ön is lehetett, hogy végre legyen egy jó sztorija. Amíg Ön a felnőtt videókat nézegeti, addig mi Csíkszentsimonban dolgozunk, több száz székely embernek és családnak munkát és megélhetést biztosítunk. Megköszönjük, ha több erotikus tartalmú kérdéssel nem zaklat minket és ilyen tiszteletlen, perverz videókat sem küldözget fiatal női kollégáinknak.” Ahogy a lap is írja, a reklámnak tűnő kisvideó megjelenítése a szexcsatornán azért is izgalmas, mert a Super One nincs az alapcsomagban, fizetős csatorna, ezeken pedig általában nem szokott reklám lenni, és ahogy a lap olvasója is írta, „a Super One-on nincs is más reklám csak a Csíki Söré”.

A Transtelex kereste a csatornát is, hogy mit lehet tudni a reklámról, amiről a Csíki Sör azt állítja, hogy nem az övék, de nem kaptak választ.