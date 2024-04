Uj Péter: Erőteljes elerdoganizálódás

Az alábbi szöveg részlet Uj Péter heti hírleveléből. Ha szeretnéd elolvasni az e heti, 189-es számú hírlevelet, aztán minden péntek hajnalban megkapni a friss írásokat, fizess elő a 444 Közösség vagy a 444 Belső Kör csomagra.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Az elmúlt hónapokban, amikor valami újabb drámai körülményromlás áll be (forintesés, cudar költségvetési hiány, minden jóslattól elmaradó növekedési szám etc.) előkerül a jegybankelnök, aki újabban a Józan Gazdaságpolitikus tőle meglehetősen szokatlan szerepét alakítja, nem kevés irritáló „hiába vagyok zseni, ha ti mindent elbasztok”-stichttel, és aggódik, hogy mostmár kéne csinálni valamit a hiánnyal meg az egyensúllyal, mert ebből baj lesz. Amire jön Varga miniszter, és finoman odaszúrogat a jegybankelnöknek, hogy nem kell itt annyira aggódni, nincs semmi dráma, faragunk egy kicsit számokon, és jövőre már hasítunk is. Aztán jön Nagy Márton, a miniszterelnök személyes lázálmodója, aki helyre tesz mindenkit, és bemond valami tök nyilvánvalóan röhejes számot, mint növekedései célt, és erdoganiánus javaslatokkal él. Általában maga a fősámán is csatlakozik gazdasági látomásaival, merész jóslatokkal, többnyire az EU-t ekézve, a gyenge versenyképességen meg ilyesmiken aggódva, nem zavartatva magát attól, hogy a világ tíz legversenyképesebb gazdasága közül legalább négy európai, Magyarország viszont az EU-s versenyképességi rangsorok utolsó harmadában vagy inkább utolsó negyedében szerénykedik. Orbán esetenként beveti még Parragh László, az Első Ingyenélőt és Udvari Főkártékonyt is, akinek a feladata általában Matolcsy gyalázása.

Aztán az egész kezdődik előről, amikor Nagy Márton és Orbán lázálámairól néhány hét alatt kiderül, hogy még röhejesnek is komolytalanok, a jósolt növekedés elérhetetlen (tavaly konkrétan mínuszban voltunk a sok merész terv után), Varga tervei teljesíthetetlenek, és ilyenkor kell szólni Lázár Jánosnak, hogy kezdjen el fenyegetni valami multit, hátha még néhány napig azon rágódik a közvélemény, és lehet megint EU-zni is egy kicsit, azt szeretik a mufurc kurucok.

Ennyi a nagy dacapoalfinézás: szar számok, jóslatok, hagymázolás, Nagy Mártonék hisztiznek, hogy növekedés kell, és beruházás, és alacsony kamat, de ha csökkentik a kamatot, elszáll a forint és az infláció, sápítozik Matolcsy, meg ezek miatt már így is alacsony a fogyasztás, és nem jön az áfabevétel, az államkassza üres; talán megszorítani kéne, de azt ugye tilos, mert az bokrosgyurcsánybajnai, vállalhatatlan; és ilyenkor még jön a parádés ötlet, hogy ha nincs fogyasztás – persze hogy nincs, amikor eddig direkt tartották alacsonyan a béreket és gyengítették a forintot, hogy ez az egyetlen versenyelőnyünk maradjon, aztán jött rá brutális infláció –, akkor majd exportból növekszünk, dehát ahhoz meg viláágazdasági de még inkább európai konjunktúra kéne, ami nincs, és nem is várható, illetve hatékonyabban termelő, nagyobb hozzáadott értéket előállító és versenyképesebb vállalatok kellenének, amik meg pláne nincsenek, mert ilyeneket nem ellopott EU-támogatásokból, valódi piaci körülmények között lehetett volna kinevelgetni, ami van helyettük viszont: Mészáros és Mészáros és Mészáros és Mészáros és Mészáros. És Mészáros. Meg Tiborcz. (Mindösszesen: Orbán.) Plusz a rohadt, kizsákmányoló multik, a rohadt, kizsákmányolt vendégmunkásokkal.

Na, ezzel fogjuk mi utolérni Ausztriát. Hat (6!) éven belül.

