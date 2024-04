Csak új betegeket fogad a jászberényi kórház gyermekneurológiai szakrendelése, a többieknek Budapestre kell járniuk

Csak új betegeket fogad a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház gyermekneurológiai szakrendelése, a korábban odajáró több száz gyereknek Budapestre, a Semmelweis Egyetem intézményébe kell járnia, számolt be az ATV. Az év végén elhagyta az intézményt a szakrendelés mindkét orvosa, helyükre viszont csak egy érkezett. Bár korábban elhangzott az ígéret, hogy az új orvos a régi betegeket is el fogja látni, ez mégsem valósult meg. A rendelés nehéz helyzetéről a kórház az önkormányzatot sem tájékoztatta, a városvezetés a szülőktől tudta meg január végén. Ezután időpontot kértek a kórház megbízott főigazgatójához, hogy kiderüljön, mi történt, illetve, hogy hogyan tudnak segíteni.

,,A főigazgató asszony magyarázata alapján a szerződést főleg anyagi okokra hivatkozva szüntették meg a két orvossal"



- mondta Budai Lóránt polgármester. Hozzátette: önkormányzat felajánlotta az anyagi támogatást, de a felvetésre még csak választ sem kaptak az intézményvezetőtől. Az elmúlt években több módon is segítették a kórház működését, biztosan ki tudnának találni most is valamit a helyzetre, mondta.