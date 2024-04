Magasabb fokozatra emelték a magyarországi terrorkészültséget

Magasabb szintre emelték a terrorkészültséget Magyarországon – írja a Magyar Nemzet. A kormánylap arról ír: a döntés a Védelmi Tanács vasárnapi ülése után született meg, amit az Izrael elleni iráni drón- és rakétatámadás után hívtak össze.

A Védelmi Tanács ülése után Orbán Viktor azt mondta: utasítást adott a belügyminiszternek és a terrorelhárítás vezetőinek, hogy a magyar emberek biztonságát minden rendelkezésre álló eszközzel garantálják. A kormánylap úgy tudja, hogy ezután a kormányfői bejelentés után rendelték el a terrorkészültség magasabb fokozatát. Ez „alapvetően intenzívebb titkosszolgálati információcserét, szigorúbb védelmet jelent a kiemelt létesítményeknek és állami vezetőknek, illetve megerősített rendőri jelenlétet a közterületeken, a tömegrendezvényeken, valamint a zsidó felekezethez tartozó intézményeknél” – írják.

A lap szerint megemelték az ország védett vezetőinek biztonsági szintjét is, valamint kiemelt védelmet kapnak a stratégiai jelentőségű objektumok. Ilyennek nevezték az atomerőművet, az áramellátás és a gáz-vízellátás, a távközlés, a pénzügyi szektor intézményeit és a veszélyes üzemeket. A terrorkészültség megemelése azzal is együtt jár, hogy több fegyveres járőrt láthatunk majd a nagyvárosokban a közterületeken, és a védekezésbe bekapcsolódhat majd a Magyar Honvédség is.

A terrorkészültségnek négy szintje van, a 4-es a legalacsonyabb, az 1-es a legmagasabb, utóbbit csak akkor kell elrendelni, ha Magyarország területén vagy Magyarország területére is kiható, súlyos következményekkel járó terrorcselekményt követtek el, vagy pedig Magyarország területén olyan súlyos következményekkel járó egyéb esemény történik, amelynél felmerülhet a terrorizmussal való összefüggés. A kormánylap arról nem ír, hogy most milyen fokozatot rendeltek el.