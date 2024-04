Jó kis záporos nap várható, kellemesen apró szemű jéggel, a hegyekben akár hózáporral is

Szerda igazi bázisdemokrata napnak ígérkezik: mindenkinek egyformán kellemetlen, lakjon fent a hegyekben, a homokos síkságon vagy a más körülmények között kellemes dombvidékek valamelyikén. Az események várható íve úgy néz ki, hogy kezdetben szakadozhat a felhőzet, akár a nap is kinéz egy kicsit, főleg nyugaton aztán legkésőbb délig mindenhol belezendít valami. Alapnak ott az erős, néhol egyenesen viharos észak-északnyugati szél, amit vegyes műfajú záporok, zivatarok színesíthetnek. Apró szemű jéggel, jégdarával, esővel, dörgéssel-villámlással, a magasabban fekvő területeken akár hózápooral is. A szinte mindenütt erős szél széllökésekké is fokozódhat.



ANNYIRA nem is lesz egyébként hideg, a hőmérséklet 12-16 fokig emelkedhet kora délutánra, de ez sokkal kevesebbnek is érződhet a kalandosan tavaszi körülmények miatt.

De van pozitívum! Hosszas, áztató esőre ma sehol sem kell számítani. Majd holnap! Nem akarnánk lelőni a poént, de amennyire az ilyesmit előre lehet látni, egyébként egész héten nagyjából hasonló időjárásra lehet számítani, úgyhogy ha biciklizel vagy motorozol, burkolózz be alaposan és készülj több vízálló réteggel is!