Milák is utazik, negyvenegy magyar úszó indul a júniusi Európa-bajnokságon

Negyvenegy magyar úszó indul a júniusi belgrádi Európa-bajnokságon, 15 férfi és 18 nő a medencés számokban, a nyílt vízin négy-négy sportoló áll rajthoz, közölte a szövetség. A kontinensviadal az utolsó lehetőség az olimpiai kvóta megszerzésére. Sós Csaba szövetségi kapitány olyanokat nevezett, akiknek van elvi esélyük a döntőbe jutásra. Egyetlen számban sincs az országos ranglista első négy helyén Hosszú Katinka, ezért nem fért be a csapatba. Mivel nincs még olimpiai kvótája, a szintidőt másik versenyen kéne megúsznia. Az utazók közt van Milák Kristóf is, az olimpiai bajnok ugyanazon a hat számon indul, az 50, 100 és 200 gyorson, valamint pillangón, mint az országos bajnokságon.

– mondta Milák országos bajnokságon mutatott teljesítményéről Sós Csaba szövetségi kapitány az Inforádiónak. Hozzátette:

„Kezdem én is azt hinni, hogy neki elég ennyi is. A zsenik egyedi utat járnak, egyre kell figyelni, hogy ne akarjuk ezt általánosítani és kötelezővé tenni, mert Milák Kristófból csak egy van. (...) Kérdőjel volt és van is még bennem, de nagyon meggyőző volt, amit a bajnokságon mutatott.”