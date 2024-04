Súlyos probléma a gyerekek elhízása a fejlődő országokban, a Nestlé mégis cukrozza az ottani termékeit

A Nestlé fejlődő országokban forgalmazott babáknak és kisgyerekeknek szánt termékei közül kettő is nagyon magas hozzáadott cukortartalommal rendelkezik, ez pedig szembe megy az elhízás és a krónikus betegségek megelőzését célzó nemzetközi irányelvekkel, írja a Guardian a Public Eye svájci szervezet jelentése alapján.

Ugyanezeket a termékeket Európában viszont cukor nélkül adják. Az Afrikában, Latin-Amerikában és Ázsiában forgalmazott termékeket egy belga laboratóriumban vizsgálták. Az egyéves kortól ajánlott Nido tejporban, illetve a hat hónapos és kétéves kor között ajánlott Cerelac gabonapehelyben találtak étkezési cukrot és mézet.

„A Nestlének fel kéne hagynia a kettős mércével, és egyik olyan termékét sem szabadna cukroznia, amit három év alatti gyerekeknek forgalmaznak” – mondta Laurent Gaberell, a Public Eye táplálkozási szakértője.

Az elhízás egyre nagyobb probléma az alacsony és közepes jövedelmű országokban. Afrikában az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint 2000 óta közel 23 százalékkal nőtt az öt év alatti túlsúlyos gyermekek száma, világszerte pedig több mint egymilliárd ember él túlsúllyal.

A Nestlé szóvivője szerint mindig betartják a helyi előírásokat és a nemzetközi szabványokat, beleértve a címkézési követelményeket és a cukrokat is magában foglaló szénhidráttartalomra vonatkozó határértékeket, valamint a termékeiben lévő összes cukrot - beleértve a mézből származót is - bejelentik. Azt is mondta, a receptek variációi olyan tényezőktől függnek, mint a helyi szabályozás és az alapanyagok elérhetősége.