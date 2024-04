Hiába az előválasztás, a DK mégis ráindítja a jelöltjét Kovács Gergelyre

A XII. kerületben a múlt héten a Magyar Kétfarkú Kutyapárt jelöltje, Kovács Gergely nyerte meg az ellenzéki előválasztást a momentumos Farkas Csaba és a civil Visi Piroska ellen. Bár az LMP nem indult az előválasztáson, az ő jelöltjük visszalépett a Kutyapárt javára. A párt helyi szervezete azonban arról írt pénteken, hogy „újabb akadálya lett a XII. kerületben, hogy simán legyőzzük a Fideszt: A DK-s Élő Norbert”.

A Demokratikus Koalíció sietett is megcáfolni a hírt, miszerint nem is a DK és Élő Norbert lesz a Fidesz leváltásának akadálya, hanem a Kutyapárt. Ezzel tehát megerősítették azt a hírt, miszerint Élő valóban ráindul Kovácsra. Az előválasztáson egyébként Élő a momentumos jelöltet támogatta.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A Kutyapárt szerint miután nem engedték fel a kompenzációs listára, Élő „átállt zsaroló módra, és elkezdte tolni, hogy ha nem indulhatnak a megbeszéltek ellenére ők a 4 körzetben, akkor a DK majd elindul a Kutyapárt ellen minden egyéni körzetben”. Ezután a posztban azt írják, Élő arra próbálta rávenni őket, hogy ne induljanak Óbudán, Újpesten és Erzsébetvárosban, „mert különben összehozza a fideszes győzelmet Hegyvidéken”.

Élő válaszában azt írta, hogy „a DK a kerületi előválasztást megelőző Kutyapárt-Momentum paktumról nem is tudott, azt előlünk eltitkolták, ahogy azt Kovács Gergely korábbi nyilatkozatában büszkén el is ismerte. A DK-t - és a kerületben működő többi pártot - ez a titkos pártpaktum nem köti, nem is kötheti, hiszen abban nem vettünk részt, arról csak a sajtóból értesültünk. Most pedig ezt akarják erőszakosan lenyomni a torkunkon.”

Élő szerint a Kutyapárt azzal segít a Fidesznek, hogy ellenjelöltet állítanak a közös ellenzéki polgármesterekkel, jelöltekkel szemben, miközben ahol ők adnák a közös jelöltet, ott számon kérik a többi párt támogatását.

Élő még 2019-ben a parlamenti ellenzéki pártok közös polgármesterjelöltje volt, akkor 40 százalékot szerzett a fideszes Pokorni Zoltánnal 60 százalékával szemben. 2022-től a Fővárosi Közgyűlés tagja gazdaságfejlesztési tanácsnokként.