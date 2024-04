Megvannak Magyar Péter pártjának EP-jelöltjei

A Tisza Párt európai parlamenti listájáról a párt szimpatizánsai dönthettek a Facebookon.

Magasan a legtöbb szavazatot Kulja András (39 469) kapta. Az eredmény nem meglepetés, a jelöltek közül ő volt a legismertebb arc, aki andras.doktor néven 360 ezer követővel rendelkező Tiktok-influenszer orvosi-egészségügyi témakörökben. A ráktól és a kognitív disszonanciától a refluxon át a kórházak működésének titkaiig számtalan témáról posztolt kétmilliónál is több megtekintést elérő videókat, de a szellentésről szólót is megnézték 1,3 milliószor.

link Forrás

Második helyen a pécsi Dávid Dóra (14 310) végzett, 16 éves korában Angliába költözött, jelenleg Londonban jogtanácsos. A magyarral együtt négy nyelven beszél.

A harmadik helyen Lakos Eszter jogász-közgazdász (6 731) végzett, 10 évet dolgozott Brüsszelben innovációs területen, és nemrég költözött haza a családjával együtt.

Magyar Péter azt írta, hogy a párt európai parlamenti listáját később teszik közzé, de az előzetes ígéretek szerint az első négy hely így néz ki:

Magyar Péter (azt ígérte, hogy nem megy ki Brüsszelbe) Dávid Dóra (a lista második helyére a legtöbb szavazatot kapott nő kerül) Tarr Zoltán (a Magyar Péter tüntetésén való felszólalásáért kirúgott lelkész a harmadik) Kulja András (a szavazás győztes)

A párt népszerűsége alapján – több felmérésben is 15 százalék körül állnak fej fej mellett a DK-val – akár három képviselőt is delegálhatnak az európai parlamentbe, így akár Kulja is befutó lehet. (Igaz, ezekben a felmérésekben még Magyar Péter leendő pártjára és nem a Tisza Pártra kérdeztek rá.)

A tíz jelölt túlnyomó többsége, akik közül választani lehetett, külföldön él vagy élt, többen dolgoztak az Európai Bizottságnál. A legtöbben közülük már a tanulmányaikat is külföldön folytatták. Vannak határon túl, Erdélyben, Kárpátalján születettek is.