Öt új villamosvonal, 10 ezer új lakás, turisták nélküli idősávok a fürdőkben – Bemutatta programját Vitézy Dávid

Péntek délelőtt mutatta be Vitézy Dávid főpolgármester-jelölti programját, aminek főbb elemeit már ismerhettük az elmúlt hetek közösségimédiás posztjaiból és interjúiból. Az LMP támogatásával induló Vitézy indításként rögtön odaszúrt Szentkirályi Alexandrának és a Fidesznek, amikor elmondta, hogy ez egy olyan programbemutató, ahol szívesen látják a sajtó képviselőit. Vitézy ezután arra építette fel a bemutatóbeszédét, hogy a főváros mára a pártpolitikai csatározások áldozata lett, és magát amolyan középutas jelöltként pozicionálta, aki felette/kívül állna a politikai sárdobáláson.

Vitézy szlogenje a Sokkal több van ebben a városban lett, ehhez 101 pontból álló programot is összeállítottak, amibe a főpolgármester-jelölt elmondása szerint bedolgozták a rengeteg javaslatot, amit az elmúlt hetekben a fővárosiaktól kaptak.

Ugyan még viszonylag a rendezvény elején Vitézy utalt arra, hogy ő nem a többi jelölttel akar foglalkozni, hanem a saját programjáról, az egyórás beszéd során bőven kapott még kiszólást Karácsony Gergely, illetve a kormányrészéről elsősorban Lázár János közlekedési miniszter, akivel ismerten konfliktusos a volt államtitkár viszonya.

Mint fogalmazott, az elmúlt közel öt évben Karácsony vezetése idején Budapestet az elszalasztott lehetőségek százai jellemezték, nem ment előre a város, majd rögtön hozzátette, hogy igaz persze, hogy be voltak fagyasztva az EU-s források, illetve hogy a kormány a lehető legszűkebbre szabta Budapest költségvetését, de akkor is lehetett volna szerinte többet tenni. Épp ezért mondta azt, hogy majd ha olvassák a programját, szerinte lesznek majd olyanok, akik azt mondják, ennek egyes pontjai olyanok, hogy akár Karácsony Gergely is mondhatta volna. Ami igaz, csak ő aztán nem valósította meg azokat, tette hozzá, épp ezért ma a város ma túlél, nem pedig a jövőjét építi: nem hogy tíz, jelenleg is zajló szimbolikus közberuházást nem lehet mondani a fővárosból, hanem egyet sem.

Vitézy szerint épp ezért a fővárosnak nincs újabb 5 éve Lázár János Budapest-politikájára, illetve hogy Karácsony elmondja az egyes fejlesztési tervekről, melyik miért nem jó, és aztán ne történjen semmi.

A főpolgármester-jelölt ezután vázolta saját programpontjai közül a legfontosabbakat, például hogy tízezer szolgálati- és bérlakást építenének a rozsdaövezeti területeken, mert ma az a helyzet, hogy pécsi fizetésekből kell bécsi albérletárakat megfizetnie a közszolgáltatásban dolgozóknak, és ezért is nincs elég tanár, egészségügyi dolgozó illetve rendőr.

Nem meglepő módon sok szó esett közlekedésről is: Vitézy felújítaná a nagyobb közlekedési csomópontokat (mint amilyen az Ecseri, illetve az Örs vezér tér), 5 új villamoshálózatot fejlesztésének (többek között a Bajcsyn, Zugló és Angyalföld között, folytatódna a budai fonódó, illetve megvalósulna az újpalotai vonal fejlesztése is), valamint száz új villamos beszerzésére írnának ki tendert. A legfontosabb buszjáratok 24 órán át közleknedének, és a ciklus végére a buszflotta harmada elektromos lenne.

A biciklis közlekedéssel kapcsolatban elmondta, hogy az utóbbi időszakban az Üllőin és egyéb utakon létrehozott ad hoc, karós sávokat felülvizsgálnák, és új, biztonságos sávokat hoznának létre.

Külön kiemelte a Rákóczi utat, ami ma rendkívül lerobbant állapotban van, és felélesztenék, illetve programpont volt még a hétvégi éjszaki metrózás lehetősége, illetve az ingyenes kisállat- és kerékpárszállítás a BKK járatain Szóba került természetesen a komoly visszhangot kiváltó ötlete a BKK-rendészetnek, és emellett Vitézy elmondta, hogy központosítaná a parkolási rendszert és a BKK alá rendelné, bár tudja, hogy ehhez a kormány beleegyezése is kell majd.

Ugyanígy, Vitézy elmondta ugyan, hogy a nagy kórházak is állami fenntartásúak, de kell, hogy a főpolgármesternek legyen ezekkel kapcsolatos víziója. Ő például addig járna az egészségügyi kormányhoz, amíg el nem érné, hogy budapesti lakcímkártyával bármelyik budapesti kórház sürgősségi osztályán ellássák az embereket, és ne küldözgessék tovább őket, és a várakozási idők csökkentésénél felmerül, hogy a szakrendelők közül néhány akár éjjel is nyitva lehetne. Szerinte ezek azok az ügyek, melyekben kell konfrontálódni a kormánnyal.

Vitézy emellett elmondta, hogy megválasztása után minden budapesti 10 ezer forintos kultúrkupont kapna, melyet az adott évben kulturális intézményekben lehetne elkölteni. Emellett mérsékelnék a fővárosi fürdők jegyárait a budapesti lakcímkártyákkal rendelkezőnek, illetve lennének védett idősávok, amikor csak budapesti lakosok és vendégeik mehetnének be, turisták nem.

A minőségibb turizmus fejlesztéséért a zene irányából tenne Vitézy, azt szeretné, ha Budapest lenne a zene városa, és az Európai Kulturális Főváros mintájára bevezetnénk az év kulturális kerülete rendszert is, minden évben másik kerületre irányítva a figyelmet.