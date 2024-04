Visszalépett Vitézy javára a Jobbik főpolgármester-jelöltje

Brenner Koloman, a Jobbik főpolgármester-jelöltje az Indexnek azután beszélt erről, hogy részt vett Vitézy Dávid programbemutatóján.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

„A mai nappal felfüggesztem a főpolgármester-jelölti kampányomat, és arra kérem a támogatóimat, hogy a főpolgármester-választáson Vitézy Dávidot, az európai parlamenti választáson pedig a szintén civil jelöltet, a Jobbik – Konzervatívok listavezetőjét, Róna Pétert támogassák” – mondta a lapnak Brenner Koloman.

Azt mondta, szerinte „Vitézy Dávid személye és szakmai elhivatottsága garancia lehet arra, hogy a polgárok valódi problémáit meghallva, és nem a pártközpontokból diktált megoldásokkal álljon elő”.

Elmondta,hogy nem ért mindenben egyet Vitézyvel, „de sok közös pont van”. A lap kérdésére, hogy visszalépése mögött van-e Jobbik–LMP-megállapodás is, azt válaszolta: „Ez Vitézy Dávidról és a programokról szól. Épp azt szeretném, hogy ne pártközpontokból irányított szekértáborok adják a főpolgármestert, hanem egy polgári értékrend szerint működő, a budapesti polgárokért és a közjóért dolgozó városvezető legyen. Ahogy felsoroltam, több programpontunk is egyezik, ezért támogatom Vitézy Dávidot, ugyanakkor az EP-választáson mindenkit arra buzdítok, hogy Róna Péterre és a Jobbik – Konzervatívok listájára szavazzon, Róna Péter többek között azon dolgozna Brüsszelben, hogy a fővároshoz és más önkormányzatokhoz is eljussanak az uniós források.”