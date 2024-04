HVG: Ferihegyről fordították vissza a Mi Hazánk konferenciájára érkező FSZB-s kémfeleséget

A hvg360 úgy tudja, Nadja Szasszt, tavaly augusztusban feltartóztatták Ferihegyen, egy éjszakát a repülőtéren, egy fogdában töltött, majd másnap kitoloncolták az országból. Szassz ismert orosz propagandista Fehéroroszországban, az egyik csatornán saját politikai műsora van, amelybe fehérorosz és orosz propagandistákat hív meg. Budapestre érkezésekor azt mondta a hatóságoknak, Soros Györgyről akar filmet forgatni és egy Mi Hazánk által szervezett konferencián is részt akart venni. A lap szerint azért nem engedték be Magyarországra, mert az adatai szerepeltek a Schengeni Információs Rendszer (Schengen Information System, SIS) adatbázisában.

Szassz férje az az Oleg Volosin, aki az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) embere az amerikai kormányzat szerint és aki annak az orosz hálózatnak az embere, amelyet március végén fülelt le a cseh titkosszolgálat. Akkor derült ki, hogy magyar politikusok is kaphattak pénzt Moszkvából oroszbarát propaganda terjesztéséért

photo_camera Nadja Szassz

Szassz hazatérve nyilvánosan is szidta a magyar hatóságokat, azt állította „a hivatalos retorikájukkal ellentétben” jobban félnek az ő általa készített filmtől, mint magától Sorostól, akit vele ellentétben nem tiltottak ki Magyarországról. Azt is mondta, hogy biztosan az amerikaiak utasítására toloncolták ki. Ahogy azt a HVG is írja, a Schengeni Információs Rendszernek semmi köze Amerikához, azt az azért felelős európai hatóságok működtetik.

A Nemzetek szabad Európája elnevezésű tanácskozáson, amire végül nem jutott el az orosz nő, a Mi Hazánk és a cseh Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mellett a bolgár Újjászületés Mozgalom, a holland Fórum a Demokráciáért, a svájci Mass-Voll! és a svéd Alternatíva Svédországért képviselői vettek részt. A konferencia résztvevői végül aláírtak egy közös nyilatkozatot. Érdekesség, hogy ma már az SPD nem a Mi Hazánkkal, hanem a Fidesszel keresi a szövetséget.