Letartóztatták az egyik budapesti gyermekotthon pedofil nevelőjét

A fővárosi rendőrök őrizetbe vették azt a férfit, aki a megalapozott gyanú szerint egy felügyeletére bízott kiskorúval szexuális cselekményt végzett. Az is kiderült, hogy egy másik, a gyermekotthonon kívüli kiskorú ismerősével is többször végzett szexuális cselekményt. Ehhez bizalmi viszonyt alakított ki vele, szeszes itallal és kábítószerrel kínálta, majd kihasználta a sértett bódult állapotát. A férfi egy alkalommal, amikor a kiskorú elutasította, meg is ütötte. Minderről a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye számol be.

A nyomozás 2023-ban indult, amikor tavasszal a férfi egy budapesti gyermekotthonban a felügyeletére bízott kiskorúval – hatalmi helyzetét kihasználva – szexuális cselekményt végzett. A fővárosi rendőrök nemrég őrizetbe vették a férfit és szexuális visszaéléssel, valamint kiskorú sérelmére elkövetett szexuális erőszakkal és más bűncselekményekkel gyanúsították meg. A Budapesti IV. és XV. Kerületi Ügyészség végül indítványt tett a férfi letartóztatására, azzal az indokkal, hogy a cselekmények súlya, jellege, az elkövetés és a terhelt körülményei alapján mind a szökés-elrejtőzésnek, a bizonyítás befolyásolásának és a bűnismétlésnek is fennáll a reális veszélye. Most legalább egy hónapig fogdába került.

