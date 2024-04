Athén narancsba borult, de nem a Fidesz miatt

A Szahara felől érkező porfelhők borították be kedden Athént és más görög városokat, írja a Guardian. 2018 óta nem volt ilyen súlyos a helyzet, akkor Kréta szigete szenvedte meg leginkább a porvihart.

A sárgás-narancsos köd korlátozza a látási viszonyokat és légzési nehézségeket okoz.

Görögországot idén már másodszor sújtják a szaharai porfelhők, néhány héttel korábban, ahogy mi is, ők is megtapasztalták ezt. Ez most gyorsan elvonul, a meteorológusok szerdára már lényegesen tisztább időt jósolnak.

photo_camera Fotó: ANGELOS TZORTZINIS/AFP