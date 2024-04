Folytatódik az elöregedés, már minden nyolcadik magyar orvos 70 év fölötti

A dolgozó orvosok száma – fogorvosokkal együtt – tavaly 3,4 százalékkal 42 065-re nőtt, közölte a statisztikai hivatal. A KSH friss adatsorából kiderül, hogy ez több évtizedes rekordot jelent, a 2001-ig visszamenő adatsorban az eddigi csúcsot a 2019-es 41 282 dolgozó orvos jelentette.

Az orvosok korfája ugyanakkor sok szempontból aggasztó. A 70 év fölötti aktív orvosok száma egyetlen év alatt több mint 16 százalékkal nőtt, míg a skála másik végén, a 30 év alattiaké mindössze 1,78 százalékkal emelkedett. Így 2023-ban már a munkában álló orvosok 12,12 százaléka 70 év fölötti volt, míg egy évvel korábban még csak 10,8 százalék volt az arányuk. A közeljövő kilátásai sem biztatóak: a 60 év alatti orvosok száma csupán 1,75 százalékkal lett magasabb egy év alatt, míg a 60 év fölöttieké 7,18 százalékkal nőtt.



link Forrás

A grafikonon is látszik, hogy a 40-60 éves korosztályban a legnagyobb az orvoshiány, itt két korcsoportban is csökkent, de ahol nőtt, ott is csak kis mértékben nőtt a dolgozó orvosok száma.

A 70 év fölöttieken kívül egy korcsoportban emelkedett jelentős mértékben az aktív orvosok száma, a 35-39 éves korosztályban 9,4 százalékos volt a növekedés. A 30 évnél fiatalabb orvosok száma 2019 óta tartósan 5000 fölött van, míg 2013 előtt a 3000-et sem érte el.