Jobb, ha ki se dugja az orrát szerdán a lakásból

A dél felől ránk csavarodó ciklon csapadékrendszeréből ma éjfélig országszerte várható eső, több helyen tartós eső. Ezek mennyisége több helyen is elérheti, meghaladhatja a 20-25 mm-t, a nyugati határ környezetében a 30 mm-t is - írja a HungaroMet. Délutántól a tartós esőt okozó csapadékzóna gyengül, majd elhagyja hazánkat, az Alföldön és a Tiszántúlon azonban zivatarok is lehetnek.

Többfelé megerősödik a nyugatias szél, zivatar környezetében akár viharos lökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon, Budapest körül és északon 7 és 13, az Alföldön 12 és 19 fok között alakul. Késő estére 4 és 10 fok közé hűl le a levegő.