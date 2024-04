A szovjet hadsereghez hasonlította a kormány különadóit Hernádi

A nehéz körülmények ellenére sikeresen helytállt a Mol-csoport tavaly, és bár a pénzügyi teljesítménye 2023-ban elmaradt a 2022-es rekordévitől, operációs és stratégiai szempontból egyaránt jelentős eredményeket ért el, közölte a csoport elnök-vezérigazgatója a részvényesek közgyűlésén. Hernádi Zsolt tájékoztatása szerint

a tervezettnél nagyobb, mintegy 568 milliárd forintos nyereséggel zárták a 2023-as évet.

A közgyűlés elfogadta a cég beszámolóját és döntött mintegy 198 milliárd forint osztalék kifizetéséről is. A cég helyzetét számos körülmény nehezíti, ezek közül Hernádi külön kiemelte a magyar kormány 2022-ben bevezetett és azóta is érvényben lévő különadóját. A Mol-csoport 2022-2023-as évben összesen 3,1 milliárd dollárt fizetett be extra elvonásként különböző állami kasszákba. A vezérigazgató hozzátette, hogy ezek az