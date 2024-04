V. Naszályi Márta: Nekem ez nem egy játékszer, amiből megpróbálom kilapátolni a pénzt

Igazi kuriózum az I. kerület: az önkormányzati lap a polgármester ellen hergel.

A helyi Fidesz pedig a Jobbikkal karöltve gátolja a polgármester munkáját.

De hogy lehet ilyen körülmények között érdemi munkát végezni?

És hogyan tovább?

Interjú V. Naszályi Mártával, az I. kerület polgármesterével.

Az előtérben ki van rakva egy polgármesteri hírlevél, félbehajtott A4-es lapra nyomtatva, kicsit ilyen…

…szamizdat típusú dolog?

Inkább azt mondtam volna, hogy csináld magad, fapados verzió. Az első oldalán az ön köszöntője van, és felkészülés az önkormányzati választásra, az utolsón meg többek közt kötözött sonka hirdetés és húsvéti programok. Vagyis olyan, mint egy önkormányzati újság, de hát mégsem az.

Igen, kicsit az, kicsit meg nem az. A ciklus elején volt egy kegyelmi időszak, amikor többségben voltunk, és el tudtuk kezdeni azokat a dolgokat, amikre készültünk, amik a programunkban benne voltak. Nyilván ez nem volt egyszerű, jött a koronavírus, ami miatt nem is tudtunk abban az ütemben haladni, ahogy elterveztük, de legalább elindultak jó folyamatok. Aztán az országgyűlési választás után az egyik alpolgármesterünk-képviselőnk (a momentumos Gelencsér Ferenc) beült a Parlamentbe, az időközi választást pedig – hát, mondjuk így – meglehetősen kérdéses körülmények között, megnyerte a Fidesz. Majd a két jobbikos képviselőt megvették kilóra, így pedig már egyfős többségük lett a képviselő-testületben. És ezt az egyfős többségüket arra használják fel, hogy amit addig elértünk, visszacsinálják.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Hogy lett ebből szamizdat újság?

2022-ben, miután kitört az orosz-ukrán háború, felmentek az anyagárak, sokkal drágább lett a papír, és a rezsiköltségek is elszálltak. A Várnegyed újság, azaz az önkormányzati lap nyomdája pedig jelezte, hogy nem tudják ugyanannyiért kiadni többet a lapot. Mi akkor mindent elkövettünk, hogy új közbeszerzést írjunk ki, vagy legalábbis a meglévőt módosítsuk a jogszabályi kereteken belül – az immár fideszes többségű testület ezeket mind elutasította, nem hagyták, hogy a nyomdával megegyezzünk, a szerkesztőséget kirúgták. A nyomda pedig felmondta a szerződést. Egészen tavaly decemberig nem is volt Várnegyed újság. Aztán a fideszes többségű testület létrehozott egy új önkormányzati céget, egy médiacéget. Ennek a cégnek adták oda az önkormányzati tájékoztatással kapcsolatos valamennyi jogot, amiket a hivataltól és tőlem elvontak, ahogy a pénzeket is.

Ami mit jelent pontosan?

Azt, hogy hiába van a hivatalnak pénze, ha én most elmennék a fénymásolóba, és fénymásolnék mondjuk tíz darab szórólapot, amivel meghirdetünk valamilyen önkormányzati eseményt, annak a számláját nem tudná elszámolni a polgármesteri hivatal.

Kicsit azért ez abszurd, nem?

Dehogynem. A helyzet az, hogy lett egy teljesen fideszes médiacégünk, a Fidesz által kinevezett ügyvezetővel, én pedig legfeljebb akkor szerepelek az önkormányzati lapban, ha éppen le akarnak valamivel járatni.

Nem ezt szoktuk meg egy önkormányzati laptól.

Eleinte úgy voltam vele, hogy jó, akkor működjünk együtt, az elküldött kérdéseikre legalább válaszoltam. De hát nem az én válaszaimat hozták le a nevem alatt - és mellette pedig fideszes jelöltek hazug nyilatkozatait habosították! És akkor jeleztem, hogy én ebben nem veszek részt. Úgyhogy most az a helyzet, hogy az önkormányzati újság főleg arról szól – ami egyébként a választópolgároknak is feltűnik –, hogy szidják benne a polgármestert és népszerűsítik a fideszes jelöltet.

Mit csinál ilyenkor egy polgármester?

Tavaly május végén kezdtük el az amúgy már jó régóta működő online polgármesteri hírlevél kinyomtatását. Ezt önkéntesek terítik a kerületben, kéthetente. A visszajelzések alapján pedig olvassák is, szóval van értelme a szamizdat polgármesteri lapnak.

Akkor megtartja?

Az online Polgármesteri Hírlevelet megtartom, de nyilván nem ezzel, hanem a megújuló Várnegyed újsággal szeretném folytatni június 9-e után, de hát átmenetileg valamit ki kellett találni, hogy megoldjuk a helyzetet.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Milyen más olyan helyzetekkel találkozott polgármesterként, amelyekről el sem tudta képzelni, hogy megtörténhetnek?