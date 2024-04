A New York Times szerint aggasztó, hogy Biden nem ad elég interjút független újságoknak

„Aggasztó, hogy Joe Biden ilyen aktívan és hatékonyan kerülte a független újságírók kérdéseit hivatali ideje alatt. Az elnök nemzetünk legfontosabb hivatalát tölti be, a sajtó pedig létfontosságú szerepet játszik abban, hogy képet adjon a világnézetéről, lehetővé téve a nyilvánosság számára, hogy értékelje teljesítményét és számon kérje őt” – írja szerkesztőségi közleményében a New York Times.

photo_camera Fotó: SAUL LOEB/AFP