A Paks II. vezérigazgatója nem tudja kizárni a kínaiak megjelenését a beruházás körül

A Portfolio szerint a kínaiak is megjelenhetnek Paks II. körül, legalábbis a lapnak adott interjújában a Paks II. Zrt. vezérigazgatója, Jákli Gergely arról beszélt, hogy amikor nemrég az angliai Hinkley Point C, vagyis egy épülő atomerőmű területén jártak, ahol francia fővállalkozó mellett francia típusú blokkokat építenek, és a munkaszervezés hátterét kérdezték, a kínai kollégájukhoz irányították őket. „Mivel Kínában 52 atomerőmű építés van folyamatban és a francia fővállalkozó is a kínaiakat hozta be a projektbe, hogy segítsenek.”

A kérdésre ezután, hogy Paks II-nél is előfordulhat-e, hogy a kínaiak szervezési tapasztalata megjelenik, Jákli azt mondta, „vizsgálják”, hogy mi az, amit alkalmazni tudnak ezekből a tapasztalatokból. Azt mondta, „egyelőre” ma még nem látja a belépési pontot, de kizárni sem tudja. „Az atomerőműépítés egy hosszú folyamat, és ma nagy mennyiségű tapasztalat Kínában van, hiszen építenek mindent: amerikai, kanadai, koreai, francia, orosz és kínai műszaki tervek alapján, illetve az összes külföldi technológia kínai megfelelőjét. Ebből belátható, hogy nekik ma olyan óriási információs bázisuk van, ami másnak nincsen meg. Egyébként három óriási cég fedi le a teljes kínai nukleáris ipart, és ezért abszolút vizsgáljuk az együttműködési pontokat.”

Jákli Gergely azt is elmondta, hogy „lesz első betonöntés év végéig", és a két új blokk „a 2030-as évek elején” már termelni fog. Szóba került, hogy csúszás is lehet, de csak ha hajózási tilalom lesz a Dunán, mert így később tudják leszállítani a zónaolvadék-csapdát, ami ahogy Jákli monta, „az egyik legnehezebb technológiai berendezés, hiszen a 700 tonnát is meghaladja a tömege”, és „a Fekete-tengerről hajóval hozzák a Dunán keresztül”, az ütemterv szerint valamikor nyáron.

„Természetesen van pontos, tervezett dátumunk. Azt azonban nem tudjuk, hogy lesz-e és ha igen, mikor lesz hajózási tilalom a nyáron a Dunán, így nem tudjuk teljes biztonsággal azt sem, hogy mikor tudunk majd felhajózni egy ilyen tömegű eszközzel” – mondta Jákli, akkor azzal folytatta, hogy „ha a hajózási tilalom miatt esetleg lesz néhány hét csúszás a tervezett dátumhoz képest a szállításban, akkor itthon mindenki azt gondolja majd, hogy van valami probléma a projekttel, miközben szó sincs ilyesmiről, mert ezek a csúszások a véghatáridőt nem fenyegetik”.

Azt mondta, „vannak ilyen típusú kockázatok, amelyek ha összeadódnak, akkor végül a blokkok hálózatra kapcsolása a 2030-as évek elején lesz”. Szerinte „csak nyelvészkedés”, hogy ő a 2030-as évek elejéről beszélt, Lantos Csaba energiaügyi miniszter pedig a napokban adott interjúban „az évtized közepéig” kifejezést használta, vagyis hogy 2035-ig kellene elkészülnie a két új blokknak. Jákli szerint a jelenlegi forgatókönyveik alapján már idén év végéig sor kerülhet az első beton kiöntésére. Először az ötös blokknál, „majd egy időbeli elcsúsztatással megtörténik a hatos blokknál is”.

A kérdésre, hogy „az elcsúsztatás mögött van-e valamilyen stratégiai szándékosság” azt válaszolta, „munkaszervezési szempontból így célszerű”, illetve hogy „valamennyi nukleáris projekt esetében ez hasonlóan történik”.