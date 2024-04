Moszkva el akar rabolni minket. Ismét

A cikket Jan Lipavský, a Cseh Köztársaság külügyminisztere írta.

Idén április 1-jén emlékeztünk meg az elmúlt évtizedek egyik legelismertebb írója, Milan Kundera 95. születésnapjáról. Brünnben született, Párizsban halt meg, élete nagy részét európaiként, pontosabban talán közép-európaiként élte le. Jól értette ugyanis Közép-Európát.

Milan Kundera élete során számos nagyszerű szöveget írt, de ma az „Elrabolt Nyugat” című esszéjét szeretném felidézni. A könyv 1983-ban jelent meg franciául, és sokáig rejtve maradt a közép-európai olvasók előtt. Témája az a tény, hogy a második világháború után Közép-Európát, amelyet Kundera egyértelműen a gondolati Nyugat részeként értelmez, Moszkva elrabolta az orosz befolyási övezetbe, ahová soha nem tartozott, és soha nem is akart tartozni.

photo_camera Jan Lipavský Fotó: MICHAL CIZEK/AFP

Magyarország most készül az Európai Unió Tanácsának második elnökségére. Ez egy rendkívül fontos elnökség lesz, és a Cseh Köztársaság sok sikert kíván neki. Készek vagyunk segíteni, és készen állunk arra is, hogy megosszuk a közelmúltbeli elnökségünk során szerzett tapasztalatainkat. A legtöbb prioritásban egyetértünk - legyen szó az EU versenyképességének megerősítéséről, a Nyugat-Balkánnal és a dél-kaukázusi országokkal való együttműködés támogatásáról, beleértve a jogállamiság kiépítése vagy az illegális migráció elleni küzdelem szükségességét is. Ugyanakkor Európa jövője szempontjából döntő fontosságú, hogy miként kezeljük Oroszország Nyugat elleni növekvő agresszióját.

Ahogyan az 1980-as években, amikor Lengyelországot Kundera szerint "türelmes, de kíméletlen ruszifikációnak" vetették alá , ma Ukrajnának kell szembenéznie ezzel. Ukrajna is választ "az autentikus nemzeti élet és a nagyobb nemzetbe való beolvadás között", és ma „Oroszországot éppen a Nyugat keleti határain érzékelik jobban Anti-Nyugatnak, mint másutt".

Kundera elbeszélésének nyitó szakaszában egy magyar hírügynökség igazgatója szerepel, aki, mielőtt 1956-ban az oroszok rálőttek volna, kétségbeesett üzenetet küldött a világnak, hogy "meghalunk Magyarországért és Európáért". A magyar forradalmat vérbe fojtották, szétzúzták az orosz tankok lánctalpai. Ugyanazok a tankok, amelyek 1968-ban megszállták Csehszlovákiát. Ugyanazok a tankok, amelyeket ma is látunk Ukrajnában. A táj változik, Oroszország birodalmi kegyetlensége folytatódik.

Naivitás azt gondolni, hogy ha Oroszország győz Ukrajnában, akkor a tankjai megállnak a határainknál. Moszkva nem csupán abban érdekelt, hogy elpusztítsa Ukrajnát és visszaintegrálja saját brutális gondolati környezetébe. Fel akarja forgatni egész Európát, és el akarja rabolni a Nyugatot saját zsarnoki és hanyatló, tradicionális viselkedési formáinak világába. Ki másnak, mint éppen a magyaroknak kellene ezt pontosan érteniük 1956, vagy akár 1848/49 tapasztalatai után?

A Nyugat, azaz az Európai Unió és az Észak-atlanti Szövetség egyik legfontosabb feladata, hogy megakadályozza Moszkva Európa "elrablására" tett újabb kísérletét. Azoknak az országoknak a lakóit, amelyeknek nincs a keleti dominanciával kapcsolatosan közvetlen történelmi tapasztalatuk, folyamatosan emlékeztetni kell erre a veszélyre, ahogyan Kundera is tette ezt. Azonban tudatában kell lennünk ennek a veszélynek, és szembe kell néznünk vele itt Közép-Európában is, hiszen Ukrajna után a sorban a balti országok, Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország következnek.