Molnár Zsoltot nem az aggasztja, hogy kenőpénz elfogadásával gyanúsítják

Interjút adott a Blikknek Molnár Zsolt szocialista országgyűlési képviselő, miután mentelmi jogát felfüggesztették, és gyanúsítottként hallgatta ki az ügyészség.

Az ügyészség közleménye szerint a BKV 2019 elején közbeszerzési eljárást indított a telephelyein teljesítendő informatikai üzemeltetés és fejlesztés szolgáltatásra, amire egy cég tett tett ajánlatot. Baja Ferenc volt miniszter és egykori országgyűlési képviselő 2019 júniusában Budapesten találkozott egy férfival, akinek nagy befolyása volt az ajánlatot tevő gazdasági társaság működésében, és aki stratégiai és üzleti kérdésekben döntött. A volt miniszter 30 milliót kért, hogy a nyertes pályázó szerződéskötését ne hátráltassa. Miután erről Molnár Zsolt is hallott, az ügyészség szerint megkérte a volt minisztert, hogy neki is kérjen 40 millió forintot, cserébe, hogy ő se támadja a szerződést. Baja Ferenc ezt 2019 júniusában közölte is a férfival. A kft. aztán megnyerte a tendert, majd 2019 augusztusában 40 milliót adott Molnár Zsoltnak.



Molnár Zsolt a Blikknek most azt nyilatkozta:

„A mai napig nem értem ezt az ügyet. 2019 elején a fővárost a Fidesz, illetve Tarlós István főpolgármester vezette, én pedig nem is tudtam volna megakadályozni semmilyen szerződés létrejöttét. Egy már megkötött megállapodás után is valószerűtlen, hogy én azt akadályozni, támadni tudnám utólag.”

A szocialista politikus szerint a „gyanúsításban az a körülmény is szürreális, hogy én a Képviselői Irodaház melletti parkban egy padon átvegyek egy pénzzel teli táskát. Az a környék az ország egyik legjobban felügyelt területe, a parkban pedig rendszeresen sokan vannak. Aki azt állítja, hogy valaki ilyen helyen átvesz bármit is, egyben azt is feltételezi, hogy az illető bolond.” A szocialista politikus azt is hozzátette, hogy az a személy, aki őt megvádolta, „egy súlyos gazdasági bűncselekmény miatt húsz év fegyházzal volt fenyegetve, ezért vádalku keretében előadta ezt a történetet”, a következtetések levonását pedig ezzel kapcsolatban az olvasókra bízta.

Molnár Zsolt elmondása szerint politikai karrierjét nem érzi veszélyben, pártja bizalma pedig töretlen az irányába. Úgy fogalmazott: