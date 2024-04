Nem mond le Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök, hiába vádolják korrupcióval a feleségét

Múlt hét közepén jelentette be Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök, hogy felfüggeszti közfeladatait és fontolóra veszi a lemondását a családja elleni jobboldali támadások miatt.

Sánchez azután lengette be lemondását, hogy kiderült: egy madridi bíró előzetes vizsgálatot indított a miniszterelnök felesége, Begoña Gómez ellen. A kérdés az, hogy felhasználta-e a kormányon belüli kapcsolatait saját üzleti érdekeinek előmozdítására.

photo_camera Pedro Sánchez és felesége, Begoña Gómez 2019-ben.

Fotó: JAVIER SORIANO/AFP

„Továbbra is vezessem ezt a kormányt, vagy mondjak le erről a kitüntető szolgálatról?” - tette fel a szónoki kérdést Sánchez, jelezve, hétfőn elárulja nemzetének, hogy megy-e vagy marad.

A Reuters most azt írja: marad. A spanyol miniszterelnök a Moncloa miniszterelnöki palota kertjében mondott beszédében felidézte az elmúlt 10 évben ellene és felesége ellen zajló lejárató hadjáratot, majd úgy fogalmazott: tisztában van vele, hogy ez a karakterrombolás nem fog véget érni. Ezért kérte a spanyol társadalom bizalmát, megértését és szolidaritását, hogy el tudja látni feladatait.

A spanyol sajtóban arról is írnak, hogy Sánchez döntéséről már hétfő reggel tájékoztatta VI. Fülöp királyt is. Sánchezt a hétvégén pártja, a Spanyol Szocialista Munkáspárt támogatásáról biztosította, és őt támogató megmozdulásokat is szerveztek Madridtól Katalóniáig.

A Sánchez körüli botrányok épp felfokozott hangulatban érték Spanyolországot, két fontos választás is közeleg ugyanis: Május 12-én Katalóniában előrehozott regionális választást tartanak, egy hónappal később pedig jön az uniós választás.

Sánchez 2018-ban vette át a kormányzást a korrupcióval vádolt jobboldaltól, és legutóbb tavaly választották újra, amikor nem kis hatalomtechnikai bravúrral sikerült parlamenti támogatást építenie a Szocialista Pártja és a baloldali Sumar koalíció által alkotott kisebbségi kormánya mögé.