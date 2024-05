Meghalt Bernard Hill, A Gyűrűk Ura Théoden királya

Hetvenkilenc éves korában meghalt Bernard Hill brit színész - írja a BBC. Hill legismertebb szerepe Théoden király volt A Gyűrűk Urából, de ő játszotta James Cameron Titanicjának Edward Smith kapitányát is. A színész vasárnap kora reggel halt meg, amit az ügynöke is megerősített.

photo_camera Fotó: GIULIO MARCOCCHI/Getty Images via AFP

Hill első áttörését a BBC televíziós drámájában, a Boys from the Blackstuffban érte el, ahol Yosser Hughes karakterét alakította, aki a liverpooli munkanélküliséggel küzdött. Később legismertebb szerepe A Gyűrűk Ura Théoden királya lett, de emellett szerepelt többek között az 1982-es Gandhi című filmben és a 2008-as Valkűr című Tom Cruise-filmben is.

Lindsay Salt, a BBC Drama igazgatója szerint „Bernard Hill utat tört magának a képernyőn, az ikonikus és figyelemre méltó szerepekkel teli karrierje pedig hihetetlen tehetségéről tanúskodik”, míg Barbara Dickson skót zenész azt írta, hogy „egy igazán csodálatos színész volt”.

Hillnek szombaton a Comic Con Liverpoolon kellett volna részt vennie, de az utolsó pillanatban le kellett mondania. Amikor halálhíre napvilágot látott, a szervezők az X-en osztották meg, hogy „megszakadt a szívük” Hill halála miatt, és sok erőt kívántak a családjának.