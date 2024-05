Az MSZP ráindít polgármesterjelöltet Pikó Andrásra a VIII. kerületben

Miközben a Magyar Szocialista Párt vezetői nem győzik hangoztatni, hogy az ellenzéki pártok összefogására van szükség a Fidesz legyőzéséhez, a VIII. kerületben kiszállnak az együttműködéséből, és külön indulnak. Ez eddig is benne volt a levegőben, olyannyira, hogy össze is gyűjtötték és le is adták a jelöltjeik indulásához a szükséges aláírásokat. De most hivatalos közleményben jelentették be, hogy a tárgyalások nem vezettek eredményre a kerületet irányító Pikó Andrással.

A szocialisták azt kifogásolják, hogy Pikó „az év elején elfogadhatatlan ajánlatot tett az MSZP számára, olyan ajánlatot, amely megalázó, és politikai szinten értelmezhetetlen. Csak egyetlen, általa választott jelölt indulását támogatta, más MSZP-s politikusokat pedig név szerint zárt ki ebből a lehetőségből”. Szerintük „ennek ellenére az MSZP az utolsó pillanatig kivárt, mert bízott a megegyezésben, bízott abban, hogy végül győz a józan ész, és Pikó András nem akarja kiszorítani a már bizonyított, sikeres, egyéni győztes politikusokat a testületből”.

Az ATV hétfői cikke szerint a 12 kerületi egyéni helyből 4-nél kérte Pikó, hogy ő jelölhessen. Ebből a 4-ből egy jelölt lett Camara-Bereczki Ferenc Miklós, aki Pikó szerint a terepen legjobban dolgozó képviselő, mellesleg MSZP-s. (A másik három helyen a Pikót támogató C8 Egyesület, továbbá a Jámbor András-féle Szikra Mozgalom támogatottjai indulnak.)

A pártoknak jutó, még így is megmaradó 8 helyet pedig szétdobta maga között a DK (egyet átengedett a Párbeszédnek) és a Momentum.

A 2019-ben három helyen egyénit nyerő MSZP azt szerette volna elérni, hogy újrázhassanak a képviselői. Pikó viszont nem látta indokoltnak, hogy ilyen arányban kapjanak esélyt a szocialisták.

A polgármester az ATV-nek azt nyilatkozta, hogy „a kegyelmi ügy utáni helyzet, Magyar Péter fellépése nyomán megváltozott közhangulat biztosan nem azt erősíti, hogy a helyi politika fókuszában az olyan viták álljanak, hogy valamely pártnak egy-vagy két képviselőjelölti helye van-e vagy sem. Aki semmi másról nem tud beszélni, csak önmagáról, az nem tiszteli a választóit, és magatartásával a Fidesz hatalmának visszaépülését szolgálja Józsefvárosban”.

A végül külön induló MSZP az eddigi alpolgármester Szili-Darók Ildikóval száll versenybe a polgármesteri címért, és a 12-ből 11 helyen állít jelöltet. A 12. helyen a Pikó által támogatott MSZP-s Camara-Bereczki Ferenc Miklós indul, függetlenként.

Miután itt nagyon szoros volt az eredmény a közösen induló ellenzék és a Fidesz között 2019-ben, a külön induló szocialista jelöltek átírhatják az erőviszonyokat.

Az MSZP így fejezte be a közleményét:

„Az MSZP-nek két választási lehetősége maradt, az egyik, hogy nem indul el Józsefvárosban a választáson, hiszen egy képviselőjelölttel semmilyen beleszólása nem lenne az önkormányzat életébe, a másik, hogy elindul, és lesz 11 egyéni képviselőjelöltje és egy polgármester-jelöltje.

Az MSZP nem hagyja cserben a szavazóit Józsefvárosban sem, hiszen a párt olyanokat is képvisel a testületben, akiknek a hangját más pártok nem hallják meg. Egy politikai pártnak a választásokon el kell indulnia, különben tömegek maradnak képviselet nélkül.”