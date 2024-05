Telefonon tárgyalt Orbán Zelenszkijjel, a globális békecsúcson való magyar részvételről is szó lehetett

Telefonon tárgyalt egymással Orbán Viktor és Zelenszkij. Az, hogy ponton miről, nem derül ki Havasi Bertalan pár mondatos, MTI-nek adott tájékoztatójából, de mivel Orbán a háború kezdete óta módszeresen kerüli a személyes találkozót az ukrán elnökkel, ez így is bír információértékkel. Nyilvánosságra utoljára 2022-ben került hír arról, hogy Orbán Zelenszkijjel egyeztetett telefonon, tavaly decemberben pedig Zelenszkij az argentin elnök beiktatásán Buenos Airesben tudta pár szóra elkapni Orbánt, ahol azt kérdezte tőle, miért nem hjlandó találkozni vele.

A mostani telefonos megbeszélésen Havasi közleménye szerint „áttekintették a magyar-ukrán kapcsolatok minden fontos elemét”, a kiemelt téma pedig a háború és béke kérdése volt. Havasi tájékoztatása szerint Orbán Viktor megerősítette, hogy Magyarország kész hozzájárulni minden olyan kezdeményezéshez és erőfeszítéshez, amely elvezet a békéhez, és megegyeztek Zelenszkijjel abban, hogy a kétoldalú konzultációkat folytatni fogják.

Ebből ugyan önmagában túl sok nem derül ki, és ukrán források egyelőre egyáltalán nem említik a megbeszélést, de Zelenszkij más megbeszéléseiből már lehet némi következtetést levonni a konkrétumok egy részéről.

Az ukrán elnök az elmúlt 24 órában öt ország állam- és kormányfőjével is tárgyalt ugyanis, méghozzá a globális ukrán békecsúcson való részvételükről - valószínű, hogy Zelenszkij Orbánt is erre hívta meg. Erre az ukrán békecsúcsra a tervek szerint június 15-16-án Svájcban kerül sor, és 80-100 ország vezetőjét várják rá Ukrajna célja, hogy az agresszor Oroszország feltételei helyett itt az a korábban bejelentett tízpontos ukrán béketerv legyen az alap, ami többek között az orosz agresszió befejezését és a megszállt területekről való kivonulást tekinti feltételnek.

A békekezdeményezés januárra vezethető vissza, amikor a svájci diplomácia bejelentette, hogy egy új békeformuláról való nemzetközi csúcsot készítenek elő. Erre Ukrajnán és a Nyugat képviselőin túl a „globális Dél” országainak vezetőit is várják, és Svájc számára kiemelten fontos lenne Kína részvétele is. Talán nem véletlen, hogy Zelenszkin éppen Hszi Csin-Ping kínai elnök budapesti látogatására időzítve beszélt Orbánnal is.

Az oroszok ugyanakkor már jelezték, hogy nem fognak résztvenni, a konferencián, ami azt jelenti, hogy bár a nemzetközi együttműködésben optimális esetben esetben elképzelhető némi tapogatózó előrelépés az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban, de az agresszor nélkül békéről tárgyalni nem lesz lehetséges. Nyugati és ukrán források szerint Oroszország a háttérben aktívan dolgozik azon, hogy a svájci békekonferencián való részvételtől minél több országot eltántorítson.