Orbán lényegében tolmácsnak állította be a hozzánk telepítendő kínai rendőröket és igazat adott az EU-s zászlót rosszalló kínai szervezőnek

„Arról van szó, hogy el fogják reményeink szerint árasztani a legnépszerűbb magyarországi turisztikai célpontokat a kínaiak hiszen már most is szinte megszámlálhatatlan repülőjárat érkezik hetente Magyarországra. És szükségünk van olyan emberekre, kínai rendőrökre, akik beszélnek kínaiul. Hiszen a sok ember az nemcsak sok haszon, de sok probléma is.” Így állította be Orbán Viktor miniszterelnök a kínai rendőrök nemzetbiztonsági szempontból sokak által kockázatosnak tartott beengedését a Telex kérdésére. A fáradtnak tűnő miniszterelnököt a Mol-toronynál kapta el a Telex videós stábja, mielőtt ott tárgyalt volna Hszi Csin-ping kínai elnökkel.

„Az egy közrendvédelmi kérdés, annak semmi köze a nemzetbiztonsághoz” - sulykolta a miniszterelnök.

Orbán azzal büszkélkedett, hogy:

„Nagyon jól megszervezett állami rendszer dolgozik Magyarország nemzetbiztonságán. Ez mindenkivel szemben dolgozik. Tehát a szuverenitás, a függetlenség olyasmi, amit mindenkivel szemben védeni kell. keletre, nyugatra, északra és délre.” A kormányfő azt bizonygatta, hogy

„Tehát mi mindig, mindenkivel szemben meg tudjuk védeni a magyar nemzetbiztonsági érdekeket. Ez a helyzet Kínával is.” Orbán reagált arra is, hogy Tompos Márton momentumos képviselőt felkérdezte egy egyensapkát viselő kínai szervező, amikor a politikus egy uniós zászlót próbált kitűzni a konvoj útvonala mentén. (Hszi Csin-pinget a konvoja útvonalának mentén több helyen is spontán üdvözlő tömegnek álcázott statisztasereg fogadja, központilag előállított feliratokkal, egyforma zászlókkal. Őket egyforma sapkát viselő ügynökök irányítják.)

Orbán megerősítette, hogy ahol Tompos állt a Várban, ott „valóban nem is lehetett ilyesmit kitűzni”.

Utána meg is magyarázta. Ez szerinte egy régi vita, amit lefolytattunk a magyar parlamentben, amikor pár éve itt járt a kínai miniszterelnök és a magyar kormány ma is azt gondolja mint akkor. Vagyis azt, hogy

„Magyarországon gyülekezési és véleménynyilvánítási szabadság van, az ideérkező vendégeket pedig megilleti a vendégjog. Ezt a két jogot kell összehangolni.” Ez Orbán értelmezésében a kínai kommunisták érkezésekor ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy bárki tiltakozhat és kitűzhet, amit akar, csak éppen ott, ahol azt nem látják a kínai kommunisták.

Orbán ezt így fogalmazta meg: