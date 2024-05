Az infláció négyszeresével nőttek a közúti fuvarozás költségei, amitől ismét nőni fog az infláció

Negyedéves alapon csaknem 8 százalékkal, éves összevetésben 16,4 százalékkal nőttek idén március végéig a belföldi közúti fuvarozás költségei, olvasható a legfrissebb Közúti Fuvarozási Árindexben. A Digilog tanácsadócég által készített elemzés szerint a nemzetközi szállítmányozásban kisebb mértékű, de az inflációt sokszorosan meghaladó volt a drágulás: negyedéves alapon 3,6 százalékos, míg éves szinten 13,5 százalékos drágulást regisztráltak.

Az eddigi 3,6-3,7 százalékos idei éves inflációt sokszorosan meghaladó drágulás főleg a használatarányos útdíj extrém növekedéséből adódik, a nemzetközi szállítmányozás költségnövekedésének kétharmadát, a hazai drágulás háromnegyedét ez okozza. Emellett 8-10 százalékkal nőttek a gépjárművezetők bérei, 15-20 százalékkal a lízingkamatok.

A fuvarozók idén eddig a megnövekedett költségeikből 5-6 százalékot tudtak áthárítani, vagyis ennyivel emelték a tarifáikat. Ez már most is magasabb az inflációnál, de a helyzet később ennél is rosszabb lehet. Az elemzés szerint ugyanis most arra lehet számítani, hogy a veszteségesen működő szállítmányozók „minden bizonnyal felgyorsítják a kamionok számának leépítését, ami a recesszió elmúlásakor jelentős kapacitáshiányt és megugró fuvardíjakat okozhat majd”.