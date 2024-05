Leütötte a meccs után a bírót, örökös eltiltást kapott a 24 éves győri focista

Hivatalosan soha nem léphet pályára az a 24 éves győri focista, aki a hétvégi harmadosztályú meccs végén leütötte a játékvezetőt. Az MLSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság fegyelmi bizottsága

A Kisalföld beszámolója szerint a hétvégi DAC II–Győri Cápák megyei III. osztályú bajnoki mérkőzés végén szabadult el a focista, aki a lefújást követően nekiesett a játékvezetőnek. „Sok meccsen jártam , de ilyet még nem láttam futballpályán” - mesélte a győri DAC elnöke.

„Pedig kimondottan jól vezette a meccset a fiatal bíró, nem fújt se nekünk, sem az ellenfélnek. Egy-nullás vezetésünknél megadott egy tizenegyest a vendégcsapatnak, ami után döntetlen lett az állás. Később aztán nekünk is megítélt egy büntetőt, hasonló szituációt követően. A meccs vége felé egy piros lapot is kiosztott a vendégek egyik játékosának, de még ekkor sem tűnt úgy, hogy botrány lesz, nem is volt indokolt. A lefújás után aztán már a kispadról rohant oda hozzá a vendégek egyik lecserélt futballistája, aki aztán kétszer is megütötte”