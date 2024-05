Több mint két és félszeresére nőtt a fizetésképtelenségi eljárások száma Magyarországon

A gazdasági visszaesés miatt a közép- és kelet-európai országokban 2023-ban megugrott a vállalati fizetésképtelenségek, azaz felszámolási és csődeljárások száma, írja elemzésében a Coface. Magyarországon tavaly több mint 20 ezer fizetésképtelenségi eljárás indult, ez két és félszerese az egy évvel korábbinak. A megindított felszámolási eljárások száma szinte minden iparágban növekedett, a listát most is az építőipar vezeti, összesen 6073 felszámolási eljárás indult. A tavalyi szám 2526 volt. Utána következik a vállalatoknak szolgáltatásokat nyújtó ágazat, majd az autóipar. A szakértők szerint a legkevésbé veszélyeztetett vállalatok között vannak a kőolajat és szénhidrogéneket, üveget és kerámiát, bőrt, papírt és ásványi termékeket gyártó cégek, de utóbbiaknál is megháromszorozódott az eljárások száma a 2022-höz képest.

