Vitézy: Az ATV új vitát szervez, miután Karácsony megfutamodott

Vitézy Dávid Facebook-posztja szerint az ATV új vitát, pontosabban listavezetői vitát szervez, miután Vitézy szerint „Karácsony Gergely megfutamodott a csatorna főpolgármester-jelölti vitájától tegnap”.

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

A listavezetői vitára, május 26-ra Vitézyn túl meghívták Baranyi Krisztinát (Kutyapárt), Donáth Annát (Momentum), Grundtner Andrást (Mi Hazánk), Karácsony Gergelyt (DK-MSZP), Magyar Pétert (Tisza) és Szentkirályi Alexandrát (Fidesz).

„A felkérést természetesen elfogadtam, remélem, sem Karácsony Gergely, sem Szentkirályi Alexandra nem talál ki újabb kifogásokat és a többiek is elfogadják az ATV felkérését” – írja Vitézy, majd hozzátette azt is: „természetes volt, hogy elfogadtuk tegnap a Partizán meghívását is, az indulók közül eddig egyedüliként”.