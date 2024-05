Listavezetők vitája élőben, Deutsch és Magyar Péter nélkül

A vitán nem lesz ott sem a Fidesz, sem a Tisza Párt EP-listavezetője. Deutsch Tamás korábban ezt írta a Partizánnak: „Az Önök csatornáját – a saját bevallásuk szerint is – Soros György hálózata finanszírozza. A dollármédia, így Önök is, pontosan azt teszi, amit a finanszírozóik elvárnak tőle. Nyíltan háborúpárti, bevándorláspárti és genderpárti pártpolitikai álláspontot képviselnek. Mindezek alapján, ahogy eddig, úgy most és a jövőben sem kívánok az Önök politikai tevékenységéhez semmilyen formában sem asszisztálni”. Magyar Péter sem vállalta a részvételt a vitán, a 444-nek kedden azt mondta, bármelyik vitára elmegy, de azt követeli, hogy először köztelevíziós vita legyen. „Ezt elmondtam a Partizán vezetőinek is. Ha rögtön igent mondtunk volna akár az RTL Klub, akár az ATV, akár a Partizán, akár a Blikk meghívására, akkor esélyünk se lett volna arra, hogy legyen köztelevíziós vita, és eljussunk azokhoz a milliókhoz, akikhez eddig csak a propaganda jutott el” – mondta, ahogy azt is, hogy „minek menjünk oda, ahova nem jön a Fidesz képviselője?”