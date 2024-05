Újra él a portál New York és Dublin között, amit magamutogatók miatt kellett bezárni

A múlt héten alighogy megnyílt a Dublin és New York között élő videóösszeköttetést teremtő portál, már be is kellett zárni, mert többen zavarba ejtően viselkedtek a kamera előtt. Volt például New York-i OnlyFans-modell, aki a melleit mutogatta,

illetve dublini lakos, aki a 9/11-es támadásról készült képet prezentált az amerikaiaknak.

A dublini városvezetés közölte, hogy az élő Dublinban helyi idő szerint 11 és 21, New Yorkban pedig 6 és 16 óra között fog működni.

„A portálszobrokhoz látogató emberek többsége örömet és kapcsolódást érzett” – áll a közleményben, amely hozzáteszi, hogy ha valaki túl közel menne a lencséhez, akkor a kamera magától elhomályosítja a képet. (BBC)