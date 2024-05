Rekorder LEGO terepasztal a Budapest Comic Conon

Nemcsak a külföldi sztárok, a menő cosplayek és kitelepülések miatt volt emlékezetes az idei Budapest Comic Con, de azért is, mert látható volt a világ legnagyobb, LEGO kockákból felépített terepasztala is. A Star Wars tematikájú dioráma méretei elképesztők: az összesen 45,7 négyzetméter alapterületű, 11,88 méter hosszú és 3,84 méter széles építmény több mint 1 millió LEGO kockából és közel 1500 minifigurából áll.

photo_camera Fotó: Kudar Zsolt

A Star Wars: Lázadók tévésorozatból ismert Lothal bolygót ábrázoló dioráma apa-fia projektként indult 3 éve, a koronavírus-járvány alatt. „Nem úgy vágtunk bele, hogy rögtön rekordot akartunk dönteni, kisebb dolgokkal kezdtünk, de folyamatosan nőtt a projekt” – mesélte az apa, Czilli Botond.

A RoLUG, a LEGO Csoport által elismert romániai rajongói közösségének 26 tagja vett részt a modell építésben, amit a bukaresti Comic Conon mutattak be, a rendezvényen pedig elnyerték a világ legnagyobb diorámája címet, megdöntve ezzel a korábbi rekordot, ami egy 31 négyzetméteres francia terepasztal volt.

photo_camera Czilli Botond és Czilli Bence. Fotó: Kudar Zsolt

Az építésről Czilli Bence azt mondta, átnézték Lázadók sorozat összes jelentét, az épületek tervét ezek alapján dolgozták ki. „Azokat a részeket, amik nincsenek a sorozatban, mi gondoltuk tovább, és igazítottuk a csapat erősségeihez. Aki vonatot szeret építeni, az azt épített, aki meg mondjuk terepet, az azt. Elrejtettünk továbbá csomó vicces részletet is, például a modell tele van macskákkal, de a Brian élete és Alien vs. Predator filmek egy-egy jelenete is látható a diorámában.”

photo_camera Fotó: Kudar Zsolt

Külön érdekesség, hogy a Lothar bolygót idéző dioráma egyik eleme sincs összeragasztva, ez azért fontos, mert így nem törnek el a darabok. „De a rekord feltétele is volt, hogy nem lehetnek összeragasztva az elemek” – tette hozzá Bence.

Az építés nem csak időben, hanem térben is óriási csapatmunka volt, hiszen az egyes részleteket külön-külön, nyolc különböző helyszínen - Bukarestben, Nagyváradon, Kolozsváron, Szatmárnémetiben, Temesváron, Marosvásárhelyen, Brassóban, Aradon - építették meg otthon a csapattagok, majd Bukarestben állították össze először a különálló részeket.