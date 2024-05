Felrepültek a plafonig, aztán furcsa pozíciókban csapódtak vissza a padlóra a turbulenciába került szingapúri gép utasai

A turbulenciába keveredett Szingapúrba tartó repülőgép utasai horrorisztikusnak írták le a jelenetet, amikor az utasszállító 3 perc alatt hirtelen 1,8 kilométert süllyedt.

Kedden beszámoltunk arról, hogy egy durva turbulencia miatt egy utas meghalt, és sokan megsérültek egy Londonból Szingapúrba tartó repülőgépen. Az Associated Press elemezte a FlightRadar24 által rögzített követési adatokat, és ezek szerint a Singapore Airlines járata 11 km magasan repült, majd nem sokkal 8 óra (GMT) után a Boeing 777-es gyorsan, körülbelül 3 perc alatt 9,2 km magasságra süllyedt le. A repülőgép alig 10 percig maradt ebben a magasságban, majd gyorsan ereszkedett, és alig fél órán belül landolt Bangkokban. A gépen 56 ausztrál és 47 brit állampolgár is utazott.

photo_camera Fotó: LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP

Egy 73 éves brit férfi vesztette életét, miután szívrohamot kapott. A feleségével utazott együtt, hogy egy hathetes vakációt töltsön Szingapúrban. Körülbelül 79 utas és hat személyzeti tag még mindig Bangkokban van, ahol sérüléseik miatt orvosi ellátásban részesülnek.

„Nagyon hirtelen nagyon drámai zuhanás következett be, mindenki, aki ült és nem volt bekötve, azonnal a plafonnak csapódott” - mondta egy 28 éves diák, Dzafran Azmir a Reutersnek.

„Láttam, ahogy a folyosó túloldaláról az emberek teljesen vízszintesbe kerülnek, a plafonba csapódnak, és nagyon furcsa pozíciókban landolnak. Az emberek hatalmas vágásokat szereztek a fejükön, agyrázkódást kaptak” - mondta.

Néhányan sikoltoztak a fájdalomtól, másoknál pedig akkora volt a becsapódás, hogy a fejükkel átütötték a felettük levő panelt. Egy utas szerint nem volt semmilyen figyelmeztetés a személyzet részéről a turbulencia előtt.

„Én a plafonba vertem a fejem, a feleségem is – néhány szerencsétlen ember, aki épp a folyosón mászkált, bukfenceket hányt a levegőben” - emlékezett vissza egy 68 éves utas. A fia két sorral mögötte ért földet, miután ő is kirepült az ülésből, de hallotta, hogy valaki a mosdóban is nagyon csúnyán megsérült.

photo_camera Fotó: ROSLAN RAHMAN/AFP

A Singapore Airlines vezetője, Goh Choon Phong szerda reggel bocsánatot kért az utasoktól a traumatikus élmény miatt, és kijelentette, hogy a nyomozás során mindenben együttműködnek a hatóságokkal. (BBC)