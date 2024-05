Felismered, mi van a képen? Simán a tiéd lehet egy lakás kezdőrészlete

Szülőként természetesen irtó büszke voltam, amikor a gyerek egyéves kora körül a képeskönyvét lapozgatva a macskát látva nyávogott, a kutyához érve meg ugatott, és simán lehet, hogy tapsoltam is, amikor hápháp helyett már kacsát mondott. Nyilván akkor is zseninek tartottam, amikor „az első szavaim” című könyvéből már a fűnyírót is felismerte, tudta, hogy melyik a katicabogár, a homokozó, a csúszda, a szekrény, a szőnyeg vagy a bögre, és meg tudta különböztetni a kiflit a zsemlétől. De azt nem gondoltam volna, hogy ezzel a tudással egy kétéves gyerek akár nyolcmillió forintot is nyerhet, ha kicsit megdolgozzák a reakcióidejét. Ennyi a nyeremény az RTL új kvízműsorában, az első pár rész alapján pedig kis túlzással kijelenthető, hogy egy bölcsődés tudása és szókincse bőven elég ahhoz, hogy az ember végigtolja műsort.

Az RTL-en futó, The Floor című kvízműsorban minden héten 49 új játékos küzd meg egymással, mindenkinek saját témája és területe van, a cél pedig az, hogy az ötödik nap végére egy játékos az összes mezőt elfoglalja. Ehhez párbajozni kell egymással, vagyis helyesen válaszolni kérdésekre a másik játékos témakörében. Az első adásban olyan témák voltak, mint:

kitalált népek és lények,

gyümölcsök,

„szeretlek, minden nyelven”,

cosplay,

vadászkutyák,

rajzfilmzenék,

„tiszta udvar, rendes ház”

Ezek alapján még izgalmasnak is tűnt a műsor, főleg a „tiszta udvar, rendes ház” témakör, miután a hozzá tartozó játékos egy vegyésztechnikus volt. Az ellenfele meg is ijedt, hogy ehhez elő kell kaparnia majd a kémiatudását. Nem kellett. Mert ehhez a játékhoz ahogy már írtam, tényleg elég egy bölcsődés alapszókincse: a „tiszta udvar, rendes ház” témakörben takarítóeszközök fotóit mutogatták a játékosoknak, akiknek mindössze annyi feladata volt, hogy gyorsan rávágják:

porszívó,

partvis,

szemeteslapát

vagy portörlő.

Nem túlzok, a The Floornak tényleg az a lényege, hogy a játékosok felismerjék, mit látnak maguk előtt. Például egy almát. Vagy egy őszibarackot. Esetleg egy katicabogarat vagy egy kutyát. Pont mint ebben a két könyvben:

photo_camera Fotó: Mészáros Juli/444

Néha persze bonyolítják a helyzetet azzal, hogy rajzfilmslágereket kell felismerni, amit a gyerekeken túl inkább csak a gyakorló szülők ismernek fel, de ennél nehezebb kérdéskörrel nem nagyon találkoztam a The Floor első pár részében. Az izgalmas inkább az volt, hogy mennyire naivan álltam a műsorhoz több kör után is. Pedig akkor már túl voltunk azon, hogy rovarokat kellett felismerni. Mármint darazsat, legyet, katicabogarat és hasonlóan különleges egyedeket. De én még ezek után is képes voltam izgulni egy-egy érdekesebbnek tűnő témakörnél, majd minden egyes játék alatt rá kellett jönnöm, hogy ennél már tényleg nem lehet debilebb műsort gyártani.