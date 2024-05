„Összecsinálta magát” - írta a Fidesz kommunikációs igazgatója Piliscsaba KDNP-s polgármesteréről

A piliscsabai KDNP-s polgármester a fideszes választókerületi elnökkel, Czuczor Gergellyel együtt „összecsinálta magát” - nyilatkozta Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.



Farkas András piliscsabai polgármester szombaton jelentette be a Facebookon, hogy áthelyezteti a Jókai iskola kapuja mellé kirakott „STOP Háború” plakátot, mivel több szülői megkeresés is érkezett hozzá miatta és a képviselőtestület is egyetértett azzal, hogy eltávolítsák onnan.

A lépést Menczer „szégyennek” nevezte és azt mondta, hogy „megdöbbent” rajta. Menczer értelmezésében Farkas az ellenzékiek parancsait teljesítette. Az valóban megdöbbentő elsőre, hogy egy KDNP-s politikus önálló véleményt mer nyilvánítani, de a dolognak van racionális magyarázata: Farkas András nem indul újra a posztért, amit egyetlen indulóként utána a fideszes Thumáné Kauzál Melinda fog betölteni.



Az, hogy Menczer ilyen durván szólt be Czuczor Gergelynek, azért is pikáns, mert Czuczor a kommunikációs igazgató saját választókerületi elnöke a Pest megyei 2. körzetben.