Rapport Richárd és Lékó Péter is visszatért a magyar sakkválogatottba

Rapport Richárd és Lékó Péter is ott lesz a magyar férfi sakkválogatottban a szeptember 10-én kezdődő budapesti sakkolimpián – jelentette be Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár a sajtótájékoztatón, ahol ott volt a sakkozó is.

Lékó Péter szerint szinte csodálatos módon jött össze kettejük visszatérése: tavaly május 28-án volt az első beszélgetése erről Polyánszky Zoltánnal, a Magyar Sakkszövetség elnökével, majd decemberben Schmidt Ádám is becsatlakozott a tárgyalásokba, és ez vízválasztónak bizonyult. Sokáig nemet mondott, mert az volt a feltétele, hogy csak akkor vállalja a szereplést, ha Rapport Richárd is ott lesz a csapatban.

„Nagyon megható számomra ez a pillanat, ha egy ország ennyire bízik bennem és azt akarja, hogy térjek vissza, az óriási elismerés. Örülök, hogy itt lehetek” – mondta Lékó, aki elárulta, hogy 2019 novemberében Ulcinjban egy csapat Európa Kupán volt az eddigi utolsó versenypartija, akkor éppen Rapport Richárddal együtt. De azóta sem távoldott el a sakktól, egy-egy csapatbajnokságba beszállt, edzői feladatai is voltak, és minden erejével azon lesz, hogy ki tudja hozni magából azt a tudást, ami benne van – mondta.

Rapport Richárd, aki az elmúlt időszakban román színekben versenyzett, de az állampolgárságot végül nem vette fel, azt mondta, rég várt pillanat jött el, hálás, hogy itt lehet, és nagyon izgatott. Az MTI kérdésre elmondta, hogy nagy kő esett le a szívéről azzal, hogy el tud engedni egy keserédes érzést, amitől a játéka is javulni fog. Az olimpiához csak úgy lehet hozzáállni, hogy a győzelem a cél – mondta.

photo_camera Rapport Richárd a wijki sakkbajnokságon 2022. január 29-én. Fotó: Olaf Kraak/AFP

Polyánszky Zoltán, a Magyar Sakkszövetség elnöke Rapporték visszatérését mérföldkőnek nevezte a magyar sakk történetében, olyan eseménynek, aminél jobb „nem is történhetett volna”. Rapport és Lékó legutóbb 2014-ben szerepeltek együtt magyar válogatottban, és azóta külön-külön még egyszer voltak újra csapattagok. Magyarország májusban a 11. helyen volt a válogatottak között az Élő-pontszámok alapján, most ennél két-három hellyel biztosan előrébb kerül – mondta Polyánszky. Schmidt reméli, hogy a magyar férfi válogatott érmet nyer a budapesti sakkolimpián. (MTI)