Az orvosegyetemek keddi államvizsgáján összeomlott az informatikai rendszer, bizonytalanságban a vizsgázók

„A 2024. május 28-i írásbeli záróvizsgán, az elektronikus vizsgáztatás során olyan informatikai hibák jelentek meg, amelyek a dolgozatok értékelését kétségessé teszi” – jelent meg szerdán a négy orvosegyetem záróvizsga portálján a záróvizsga bizottság egy szűkszavú tájékoztatása.

A vizsgabizottság annyi tett ehhez hozzá: „A tesztek értékelése, problémák feltárása folyamatban van. Az érintett karok dékánjaival való egyeztetés után azonnal értesítjük az értintett hallgatókat”. (Az idézett mondatokban ejtett két elírás arra utal, hogy sietősen írták meg az üzenetet.) A bizottság emellett azt írta, hogy megértik a hallgatók aggodalmát és elégedetlenségét, illetve hogy „igyekszünk az egész problémára megoldást találni”.

Egy Semmelweis egyetemhez kötődő forrásunk azt írja: „még nincs hivatalos válasz, mi lesz”, illetve azt, hogy „a Záróvizsga Bizottság kétségessé teszi a dolgozatok értékelését 🙂”. Egy másik, egészségügyben és egészségpolitikában jártas forrásunk azt a kérdést vetette fel, miszerint lehet, hogy mindenkinek meg kell ismételnie az orvosi egyetemeken az írásbeli államvizsgákat, és azt írta: ez egy olyan hiba volt, amely „valamennyi most végző orvostanhallgatót érinti”.

Az orvosképzésben az államvizsga három lépcsőből áll: van egy elvileg egységes írásbeli záróvizsga – ez zajlott most kedden, hogy miért egységes, arra mindjárt visszatérek –, ezt követi a szóbeli vizsga, ami információim szerint a jövő hét közepén kezdődnek az egyetemeken, majd a szakdolgozat megvédése. A két és félórás írásbeli vizsgán egy 5000 kérdéses adatbázisból kell 180-ra választ adni. Úgy hallottam, hogy a négy orvosegyetemből kettőn, a szegedin és a pécsin papíron töltötték ki a feladatsort a vizsgázók, míg a másik kettőn, Debrecenben és a SOTE-n online feladatkitöltés volt. Ez utóbbi két helyen állítólag leadáskor „semmisültek meg”, más szóhasználat szerint „vesztek el” a feladatsorok.

A rendszerhibáról elküldtük kérdéseinket e-mailben a záróvizsga portálon megadott e-mailes elérhetőségre. Többek között azt szerettük volna megtudni, hogy mely karokról és hány hallgatót érintett a rendszerhiba, hogy az a vizsga melyik fázisában következett be (a dolgozatokat be se tudták fejezni a hallgatók, vagy a leadott dolgozatok elbírálását tette lehetetlenné a hiba). Arra is rákérdeztünk, hogy mi egy ilyen írásbeli záróvizsgának a menete, az hány percig tart, hány feladat van, és ha vizsga közben történt az összeomlás, akkor annak melyik fázisában.

Emellett telefonon és e-mailben kerestük a Semmelweis egyetem, a szegedi SZTE, a pécsi egyetem orvosi kara, valamint a Debreceni Egyetem illetékeseit is. Elérni csak a szegedi orvosi kar dékáni hivatalát sikerült, ott is írásban kérték a kérdéseket (a debreceni egyetem pedig az emailes megkeresésre azt közölte, hogy a forgatási engedélyt kérő aloldalukon kell kérdést feltenni, nem csak úgy bele a világba, a sajtóosztály email-címén!). Ha kapunk bárhonnan érdemi válaszokat, frissítjük a cikket.